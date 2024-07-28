КОЛОНКА POSTIMEES Мы не должны возлагать особых надежд на Олимпийские игры и спорт в целом

Перевод: Ева Ойжинская

Всегда существовали нации или, по крайней мере, страны и лидеры, которые считали себя лучше других, более суверенными, более равными, более справедливыми и т.д. Которые считают, что правила - это только для слабых и глупых, а Олимпийские игры - это просто очередной пропагандистский проект.

В 1936 году в Германии считалось, что о людях нужно судить по цвету кожи и их национальности. Берлинские Олимпийские игры должны были это подтвердить. Но этому не суждено было сбыться. Самое знаменитое фото Олимпиады в Берлине - это не Адольф Гитлер, открывающий игры, а темнокожий Джесси Оуэнс, стоящий на самой высокой ступени пьедестала.

Прошло три года, и Германия начала величайшую войну в истории человечества. Олимпийские игры не принесли перемен в Германию и мира в Европу. В 2014 году Олимпийские игры прошли в Сочи. Всего за несколько лет до этого Россию потрясли протесты против Владимира Путина. Игры должны были убедить всех в том, что под руководством Путина в России наступил подъем. Но в очередной раз все вышло иначе. Россия завоевала больше всего медалей, но вскоре выяснилось, что за успехом стоит крупнейший в истории допинговый скандал.