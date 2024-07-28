В пятницу в Париже начались Олимпийские игры. В 23-й раз народы мира собираются вместе, чтобы мирно и уважительно посоревноваться. Но не все народы придерживаются этих принципов.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Мы не должны возлагать особых надежд на Олимпийские игры и спорт в целом
Перевод: Ева Ойжинская
Всегда существовали нации или, по крайней мере, страны и лидеры, которые считали себя лучше других, более суверенными, более равными, более справедливыми и т.д. Которые считают, что правила - это только для слабых и глупых, а Олимпийские игры - это просто очередной пропагандистский проект.
В 1936 году в Германии считалось, что о людях нужно судить по цвету кожи и их национальности. Берлинские Олимпийские игры должны были это подтвердить. Но этому не суждено было сбыться. Самое знаменитое фото Олимпиады в Берлине - это не Адольф Гитлер, открывающий игры, а темнокожий Джесси Оуэнс, стоящий на самой высокой ступени пьедестала.
Прошло три года, и Германия начала величайшую войну в истории человечества. Олимпийские игры не принесли перемен в Германию и мира в Европу. В 2014 году Олимпийские игры прошли в Сочи. Всего за несколько лет до этого Россию потрясли протесты против Владимира Путина. Игры должны были убедить всех в том, что под руководством Путина в России наступил подъем. Но в очередной раз все вышло иначе. Россия завоевала больше всего медалей, но вскоре выяснилось, что за успехом стоит крупнейший в истории допинговый скандал.
Повторилось и то, что за Олимпиадой почти сразу последовала война. Менее чем через месяц после того, как погас олимпийский огонь, Россия аннексировала Крым. Прошло еще восемь лет, и Россия развязала в Европе войну, подобной которой не было со времен Второй мировой войны. Олимпийские игры не принесли перемен в Россию или мира в Европу.
Не стоит обманываться - пока президентом России является военный преступник, российским спортсменам нечего делать на крупнейших спортивных событиях мира
Этих двух примеров должно быть достаточно, чтобы не возлагать лишних надежд на Олимпийские игры и спорт в целом. Олимпийские игры - это проект мира только для тех, кто ищет мира и без них. Для тех, чьей целью является война, Олимпийские игры - это проект войны.
Хорошо, что это уже четвертые Олимпийские игры, на которых мы не увидим российский флаг и не услышим российский гимн. Однако было непростительной ошибкой разрешить России провести Чемпионат мира по футболу 2018 года, и также ошибкой было то, что Международный олимпийский комитет отступил от своего первоначального решения полностью запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Утверждается, что за этим стояла угроза Путина сделать все возможное, чтобы уничтожить международное олимпийское движение.
Если это так, то руководство МОК напрасно старались. В России их всё равно обвиняют в «расизме и неонацизме», а во Франции перед церемонией открытия Олимпийских игр происходят скоординированные поджоги, которые парализуют скоростное железнодорожное сообщение и сеют хаос.
Давно пора понять, что уступками ничего не добиться. Не стоит обманываться - пока президентом России является военный преступник, российским спортсменам нечего делать на крупнейших спортивных событиях мира.