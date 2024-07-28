Катри Райк: общество отталкивает русскоязычную молодежь

«Никто из нас не знает всех обстоятельств этой истории. Но мне все больше кажется, что мы слишком легко отталкиваем людей, родным языком которых является русский. Именно молодежь», - написала Райк после информации о том, что трое русскоязычных членов молодежной организации «Молодые орлы» получили из Кайтселийта извещения об исключении за то, что они отказались надеть ленты с цветами украинского флага.

«Общаясь с молодежью, я чувствую их разочарование в Силах обороны по возвращении со службы, вижу и то, как разочарованы участники описанной здесь истории. С этими людьми нужно разговаривать, не только слушать, но и слышать их. Дорогие высокопоставленные политики, вместо того, чтобы просто писать посты в Facebook, вы бы лучше пообщались с людьми: это пошло бы на пользу и вам, и местным людям, в частности молодежи», - написала Райк в социальных сетях и добавила, что не все проблемы Эстонии начинаются с Нарвы.