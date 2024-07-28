Мы бы хотели, чтобы нам никогда не пришлось рассказывать эту историю. Речь пойдет о двух сломанных жизнях - матери и ребенка. Чтобы защитить жертву, имена были изменены, а название города не упоминается, но ответственные органы были проинформированы о происшествии.
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«Скоту помогают больше, чем мне». Роды, которые разрушили жизнь молодой мамы и ребенка
Но обо всем с самого начала. Анна - 22-летняя хрупкая женщина - до родов она весила всего 42 килограмма. Когда Анна поняла, что ждет ребенка, она была обеспокоена, но счастлива. Молодая женщина сразу обратилась к гинекологу, который следил за здоровьем мамы и малыша на протяжении всей беременности. Малыша ждали в новой семье. Родители решили назвать первенца Аланом. Беременность протекала без особых проблем - в первом триместре у Анны болели ребра, потому что у ребенка было тазовое предлежание. На седьмом месяце малыш перевернулся на голову, в положение, которое является наиболее распространенным в утробе матери. По словам врача, ребенок был здоров и подвижен.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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