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Новое правительство хочет забрать деньги у тех, кто получает минимальную зарплату, считая, что бедные и так ничего не зарабатывают (1)

Андрус Карнау
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По словам министра финансов Юргена Лиги, причина его возвращения в правительство - чувство ответственности за государственные финансы. Сзади - бывший министр финансов Март Вырклаэв.
По словам министра финансов Юргена Лиги, причина его возвращения в правительство - чувство ответственности за государственные финансы. Сзади - бывший министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Eero Vabamägi

Налоговый план, предложенный правительством Кристена Михала, приведет к росту инфляции и замедлению экономического роста, а также сильно ударит по более бедным семьям с низкими доходами.

Перевод: Ева Ойжинская

Экономический рост и уровень жизни более бедных сограждан могли бы не пострадать, если бы правительство согласилось пересмотреть текущую налоговую базу и повысить налоги на роскошь. Однако партийные лидеры, застрявшие в идеологии налогообложения четвертьвековой давности, даже слышать об этом не хотят.

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