Налоговый план, предложенный правительством Кристена Михала, приведет к росту инфляции и замедлению экономического роста, а также сильно ударит по более бедным семьям с низкими доходами.
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Новое правительство хочет забрать деньги у тех, кто получает минимальную зарплату, считая, что бедные и так ничего не зарабатывают (1)
Перевод: Ева Ойжинская
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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