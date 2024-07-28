Экономический рост и уровень жизни более бедных сограждан могли бы не пострадать, если бы правительство согласилось пересмотреть текущую налоговую базу и повысить налоги на роскошь. Однако партийные лидеры, застрявшие в идеологии налогообложения четвертьвековой давности, даже слышать об этом не хотят.