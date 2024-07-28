Израиль потребовал отвода силиз южного Ливана, угрожая в противном случае полномасштабной войной. Об этом в воскресенье, 28 июля, пишет Deutsche Welle со ссылкой на соцсеть X (бывший Twitter) официального представителя израильского МИД Орена Марморштейна.
Израиль дал «Хезболла» последний шанс предотвратить войну
Начало его поста посвящено обстрелу деревни Мадждаль Шамс в северной части контролируемых Израилем Голанских высот, который произошел 27 июля. По последним данным, в результате этой атаки погибли 12 человек, большинство из которых - дети и подростки, игравшие на футбольном поле. Израиль обвинил в этом обстреле ливанское радикальное шиитское движение «Хезболла».
Его представители отвергли это обвинение, взяв на себя, впрочем, ответственность за четыре удара, в том числе - на военный штаб на склоне горы Хермон в 3 км от футбольного поля.
Марморштейн заявил, что за спиной «Хезболла» - как и радикального палестинского движения ХАМАС, и йеменских хуситов - стоит Иран, и потребовал от мирового сообщества призвать его к ответственности.
В частности, он призвал объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, ввести против Ирана «разрушительные санкции», а также объявить «Хезболла» террористической организацией и «возложить на нее полную ответственность за ужасную резню детей, которую она совершила».
«Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и отреагирует на резню, - подчеркнул официальный представитель МИД Израиля. - Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая будет иметь разрушительные последствия и для Ливана, - это заставить "Хезболла" выполнить резолюцию 1701 Совета безопасности . Сейчас самая последняя минута, чтобы сделать это дипломатическим путем».
Резолюция 1701, принятая Совбезом ООН 11 августа 2006 года, была направлена на деэскалацию боевых действий между «Хезболла» и Израилем, которые в тот момент в очередной раз обострились. В документе, в частности, содержится требование очистить территорию между рекой Литани на юге Ливана и «голубой линией», разделяющей эту страну и Израиль, от «любого вооруженного персонала, сил и средств и вооружений», кроме относящихся к силам правительства Ливана и силам ООН в этом районе.
Евросоюз и США осудили обстрел Голан
Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель решительно осудил "кровавую бойню" в Мадждаль Шамс. «Нам необходимо независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации», - говорится в сообщении Борреля. Кадры с футбольного поля, которое подверглось обстрелу, он назвал «шокирующими».
В свою очередь Совет национальной безопасности США также осудил нападение на мирных жителей Голан и выразил соболезнования семьям погибших. Белый дом не обвинил прямо в обстреле «Хезболла», но подтвердил непоколебимость поддержки Израиля.
Израиль нанес удары по объектам «Хезболла» в Ливане
Израильские ВВС нанесли удар по ряду террористических объектов радикального шиитского движения «Хезболла» в Ливане, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Среди объектов атаки - склады с оружием и террористическая инфраструктура, написали представители ЦАХАЛ в воскресенье, 28 июля, в Telegram.
Боевые действия на севере Израиля
С начала израильской военной операции в секторе Газа против террористической группировки ХАМАС, ведущейся в ответ на масштабное нападение террористов 7 октября 2023 года, снова обострился и конфликт Израиля с боевиками движения «Хезболла». На севере Израиля, в приграничной зоне с Ливаном практически ежедневно происходят бои.
Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.