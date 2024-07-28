Израиль дал «Хезболла» последний шанс предотвратить войну

Начало его поста посвящено обстрелу деревни Мадждаль Шамс в северной части контролируемых Израилем Голанских высот, который произошел 27 июля. По последним данным, в результате этой атаки погибли 12 человек, большинство из которых - дети и подростки, игравшие на футбольном поле. Израиль обвинил в этом обстреле ливанское радикальное шиитское движение «Хезболла».

Его представители отвергли это обвинение, взяв на себя, впрочем, ответственность за четыре удара, в том числе - на военный штаб на склоне горы Хермон в 3 км от футбольного поля.

Марморштейн заявил, что за спиной «Хезболла» - как и радикального палестинского движения ХАМАС, и йеменских хуситов - стоит Иран, и потребовал от мирового сообщества призвать его к ответственности.

В частности, он призвал объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, ввести против Ирана «разрушительные санкции», а также объявить «Хезболла» террористической организацией и «возложить на нее полную ответственность за ужасную резню детей, которую она совершила».

«Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и отреагирует на резню, - подчеркнул официальный представитель МИД Израиля. - Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая будет иметь разрушительные последствия и для Ливана, - это заставить "Хезболла" выполнить резолюцию 1701 Совета безопасности . Сейчас самая последняя минута, чтобы сделать это дипломатическим путем».