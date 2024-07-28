На озере вблизи Тарту пропал купальщик, поиски продолжаются

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пилден сообщил, что сначала близкие и другие люди, находившиеся на пляже, искали мужчину как на берегу, так и в воде. Спасатели прибыли через десять минут после вызова и искали купальщика на водных мотоциклах, но безрезультатно.