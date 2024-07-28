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На озере вблизи Тарту пропал купальщик, поиски продолжаются

Келли Олеск
, журналист
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69-летний мужчина отправился купаться в озеро Кюлитсе и пропал. Его поиски продолжаются до сих пор.
69-летний мужчина отправился купаться в озеро Кюлитсе и пропал. Его поиски продолжаются до сих пор. Фото: Kristjan Teedema

Сегодня до 15 часов на озере Кюлитсе, расположенном в волости Камбья неподалеку от Тарту, пропал 69-летний мужчина, который пошел купаться, но до сих пор не вернулся на берег.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пилден сообщил, что сначала близкие и другие люди, находившиеся на пляже, искали мужчину как на берегу, так и в воде. Спасатели прибыли через десять минут после вызова и искали купальщика на водных мотоциклах, но безрезультатно.

Поиски мужчины продолжаются, и полиция предоставит дополнительную информацию при первой возможности.

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