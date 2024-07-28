Сегодня до 15 часов на озере Кюлитсе, расположенном в волости Камбья неподалеку от Тарту, пропал 69-летний мужчина, который пошел купаться, но до сих пор не вернулся на берег.
На озере вблизи Тарту пропал купальщик, поиски продолжаются
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пилден сообщил, что сначала близкие и другие люди, находившиеся на пляже, искали мужчину как на берегу, так и в воде. Спасатели прибыли через десять минут после вызова и искали купальщика на водных мотоциклах, но безрезультатно.
Поиски мужчины продолжаются, и полиция предоставит дополнительную информацию при первой возможности.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.