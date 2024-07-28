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Пропавшего в воскресенье на озере 69-летнего мужчину в понедельник нашли утонувшим

Келли Олеск
, журналист
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69-летний мужчина отправился купаться в озеро Кюлитсе и пропал.
69-летний мужчина отправился купаться в озеро Кюлитсе и пропал. Фото: Kristjan Teedema

В воскресенье днем на озере Кюлитси недалеко от Тарту пропал 69-летний мужчина. Сегодня утром спасатели и полицейские Тырванди продолжили его поиски.

Перевод: Павел Соболев

Сообщалось, что пропавший 69-летний мужчина был родственником одного из спасателей Тырванди.

Сегодня днем ​​полиция сообщила, что пропавший вчера мужчина сегодня был найден утонувшим.

«Сегодня водоем еще раз проверили гидролокатором, и около двух часов дня пограничники обнаружили тело мужчины в воде примерно в тридцати метрах от берега», - рассказал Андрей Ивахненко, оперативный руководитель Тартуского отделения полиции.

Тело отправят на вскрытие для установления причины смерти.

Этим летом в Тартумаа утонули два человека. 9 июля в пруду в Раннакюла в волости Эльва был найден 72-летний утопленник. В апреле этого года еще один мужчина утонул в пруду в волости Кастре. Позже у него диагностировали тяжелую алкогольную интоксикацию.

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