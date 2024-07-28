В воскресенье днем на озере Кюлитси недалеко от Тарту пропал 69-летний мужчина. Сегодня утром спасатели и полицейские Тырванди продолжили его поиски.
Пропавшего в воскресенье на озере 69-летнего мужчину в понедельник нашли утонувшим
Перевод: Павел Соболев
Сообщалось, что пропавший 69-летний мужчина был родственником одного из спасателей Тырванди.
Сегодня днем полиция сообщила, что пропавший вчера мужчина сегодня был найден утонувшим.
«Сегодня водоем еще раз проверили гидролокатором, и около двух часов дня пограничники обнаружили тело мужчины в воде примерно в тридцати метрах от берега», - рассказал Андрей Ивахненко, оперативный руководитель Тартуского отделения полиции.
Тело отправят на вскрытие для установления причины смерти.
Этим летом в Тартумаа утонули два человека. 9 июля в пруду в Раннакюла в волости Эльва был найден 72-летний утопленник. В апреле этого года еще один мужчина утонул в пруду в волости Кастре. Позже у него диагностировали тяжелую алкогольную интоксикацию.