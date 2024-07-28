Пропавшего в воскресенье на озере 69-летнего мужчину в понедельник нашли утонувшим

«Сегодня водоем еще раз проверили гидролокатором, и около двух часов дня пограничники обнаружили тело мужчины в воде примерно в тридцати метрах от берега», - рассказал Андрей Ивахненко, оперативный руководитель Тартуского отделения полиции.

Этим летом в Тартумаа утонули два человека. 9 июля в пруду в Раннакюла в волости Эльва был найден 72-летний утопленник. В апреле этого года еще один мужчина утонул в пруду в волости Кастре. Позже у него диагностировали тяжелую алкогольную интоксикацию.