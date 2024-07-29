– Предприятия могут инвестировать не из собственного капитала, а из заемного. А там еще и ставки высокие. И выбора нет. Это означает, что у предприятий останется еще меньше стимулов финансировать новые инвестиции. Их лучше отложить, поскольку существует определенный элемент неуверенности.

Предприниматели почти уверены, что нынешний подход правительства не позволит достичь заявленных целей. Особенно на фоне того, что восстановление экономики возьмет больше времени, чем предполагалось. А это опять будет означать нехватку денег, борьбу с дефицитом госбюджета, которые вынудят правительство придумывать еще что-нибудь.

Зачем предпринимателям заниматься бизнесом в условиях риска? В такой ситуации инвестировать будут готовы немногие, да и то не на долговременной основе, а только в краткосрочные конкретные сделки.

– В чем заключаются меры поддержки бизнесу? Сокращение бюрократии, абстрактное обещание привлечь инвестиции, стремление улучшить финансовую ситуацию – это не просто лозунги?

– Пока это заложено на уровне лозунгов. Больше мы ничего не знаем. Да, лозунги абсолютно правильные. Давно пора!

Единственное практическое обещание – сокращение расходов в госаппарате: 10% в течение трех лет, поэтапно 5%, 2% и 3% соответственно. Общая экономия составит 800 млн евро. Пока мы не знаем, будет ли это в реальности осуществлено.