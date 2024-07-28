ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ На предстоящей неделе круизные суда посетят Таллинн восемь раз

Первым поздно вечером в понедельник из Хельсинки прибудет 100-метровый Clio, который останется в порту до второй половины дня в среду и дальше отправится в Хельсинки. Идущий под мальтийским флагом Clio в этом круизном сезоне посетит Эстонию восемь раз, он вернется в Старый порт 3 сентября.

В среду из Хельсинки прибудет 126-метровый World Navigator, сбалансированная смесь экспедиционного и люксового судна. В 13 часов судно возьмет курс на Стокгольм, но вернется в Старый порт уже в пятницу.

В среду, более-менее одновременно с отбытием World Navigator, из Риги прибудет 160-метровый Star Legend, который ранее также назывался Royal Viking Queen, Queen Odyssey и Seabourn Legend. Идущее под багамским флагом судно дальше направится в Хельсинки и вернется в Старый порт 5 августа. С осени по позднюю весну Star Legend будет совершать круизы на Средиземном море, он вновь посетит Таллинн 2 июля следующего года.

В четверг из Хельсинки придет Mein Schiff 1, который в этом сезоне остановится в Старом порту семь раз. Идущее под мальтийским флагом 316-метровое судно совершает двухнедельный круиз с началом и концом в Киле.