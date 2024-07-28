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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ На предстоящей неделе круизные суда посетят Таллинн восемь раз

BNS
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Круизное судно Mein Schiff 4.
Круизное судно Mein Schiff 4. Фото: Ekrānuzņēmums no video/Facebook/Normunds Šlitke

На предстоящей неделе круизные суда посетят таллиннский Старый порт порт восемь раз.

Первым поздно вечером в понедельник из Хельсинки прибудет 100-метровый Clio, который останется в порту до второй половины дня в среду и дальше отправится в Хельсинки. Идущий под мальтийским флагом Clio в этом круизном сезоне посетит Эстонию восемь раз, он вернется в Старый порт 3 сентября.

В среду из Хельсинки прибудет 126-метровый World Navigator, сбалансированная смесь экспедиционного и люксового судна. В 13 часов судно возьмет курс на Стокгольм, но вернется в Старый порт уже в пятницу.

В среду, более-менее одновременно с отбытием World Navigator, из Риги прибудет 160-метровый Star Legend, который ранее также назывался Royal Viking Queen, Queen Odyssey и Seabourn Legend. Идущее под багамским флагом судно дальше направится в Хельсинки и вернется в Старый порт 5 августа. С осени по позднюю весну Star Legend будет совершать круизы на Средиземном море, он вновь посетит Таллинн 2 июля следующего года.

В четверг из Хельсинки придет Mein Schiff 1, который в этом сезоне остановится в Старом порту  семь раз. Идущее под мальтийским флагом 316-метровое судно совершает двухнедельный круиз с началом и концом в Киле.

Таллинн - третья остановка начавшегося неделю назад круиза. Незадолго до полуночи судно возьмет курс на Ригу, до возвращения оно также остановится в Клайпеде, Гданьске и Копенгагене. В этом сезоне Mein Schiff 1 больше не посетит Эстонию. Начало осени лайнер проведет на восточном побережье Северной Америки, откуда направится в Центральную Америку. Mein Schiff вновь посетит Эстонию 17 июня следующего года.

В пятницу Старый порт посетят три круизных лайнера. Первым из Хельсинки придет Le Dumont d'Urville, который во второй половине дня отправится вновь в Хельсинки. Поздно вечером в воскресенье он вновь придет в Ванасадам. Это идущая под флагом Уоллис и Футуна полярная экспедиционная яхта.

К этому классу относятся и ее судна-близнецы Le Jacques Cartier, Le Laperouse, Le Bougainville, Le Bellot и Le Champlain - из них два последних также посещали Эстонию в прошлые сезоны. Все они названы в честь французских морских исследователей. Le Dumont d'Urville вновь посетит Старый порт 15 августа.

Вторым в пятницу - также из Хельсинки - прибудет Serenade of the Seas. Идущее под багамским флагом 293-метровое судно вечером возьмет курс на Хельсинки. Ни в этом, ни в следующем сезоне оно больше не посетит Эстонию. В сентябре у него начнутся круизы на Карибском море, которые будут продолжаться до марта, а весной начнутся круизы на Аляске, которые будут продолжаться до осени следующего года.

В полдень пятницы из Хельсинки в Старый порт вернется World Navigator.

Поздно вечером в воскресенье вернется Le Dumont d'Urville и останется в Таллинне до полудня понедельника.

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