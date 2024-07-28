Волонтеры по спасению животных из Ляэнемаа получили звонок о найденном в озере Вескиярв мешке с трупом животного. Прибывшим на место спасателям пришлось обратиться к ветеринару, чтобы определить, кто именно находится в мешке - кот или собака.
ФОТО ⟩ Кот или собака? Волонтеры обнаружили в озере жуткую находку
В озере Вескиярв в Ляэнемаа был найден труп питомца. Животное было утопленно с особой жестокостью. Волонтеры просят возможных свидетелей помочь найти владельца погибшего животного.
Труп был в ужасном состоянии, прибывшим на место спасателям пришлось обратиться к ветеринару, чтобы определить, кто именно находится в мешке - кот или собака. Оказалось, что жестоко утопленное животное - это кот с деформированной мордой. В мешке, помимо тела кота, лежал еще и кирпич.
Волонтеры не обнаружили чипа на теле кота.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.