ФОТО Кот или собака? Волонтеры обнаружили в озере жуткую находку

В озере Вескиярв в Ляэнемаа был найден труп питомца. Животное было утопленно с особой жестокостью. Волонтеры просят возможных свидетелей помочь найти владельца погибшего животного.

Труп был в ужасном состоянии, прибывшим на место спасателям пришлось обратиться к ветеринару, чтобы определить, кто именно находится в мешке - кот или собака. Оказалось, что жестоко утопленное животное - это кот с деформированной мордой. В мешке, помимо тела кота, лежал еще и кирпич.