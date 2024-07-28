Bloomberg назвал кандидатов Харрис в вице-президенты США

По данным источников агентства, в список потенциальных напарников Харрис входят сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолз. Эти чиновники обладают «общенациональной привлекательностью», отмечает Bloomberg.

Харрис уже поручила своей команде начать проверку потенциальных напарников, сообщила изданию представительница ее предвыборного штаба. Речь идет не только о юридической проверке, но и об изучении «твитов, речей и видеороликов» с политиками, уточнила консультант демократов Карен Финни. Ожидается, что Харрис выберет кандидата в вице-президенты до 7 августа.

«Белые мужчины с центристскими взглядами»

Как утверждает издание, большинство кандидатов в списке Харрис - «белые мужчины с центристскими взглядами», которые помогут привлечь голоса избирателей из «колеблющихся» штатов, известных предпринимателей и доноров. Кроме того, у чиновников из шорт-листа есть «опыт нападок на Трампа» и его вспыльчивый политический стиль. Будущий соратник Камалы Харрис поможет ей «вести кампанию и собирать деньги от ее имени, дополняя ее сильные стороны и прикрывая уязвимые места», отмечает Bloomberg.

Снятие Джо Байдена с выборов и выдвижение Камалы Харрис

Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки, объяснив свое решение интересами Демократической партии и страны в целом. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою «полную поддержку».

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. «Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию», - подчеркнула она и добавила, что сделает все с целью объединить Демократическую партию и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.