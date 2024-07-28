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Пчеловоды Эстонии и Латвии проводят совместный проект на тему меда

BNS
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Пчелы образуют семьи, в которые могут входить до 60 000 особей.
Пчелы образуют семьи, в которые могут входить до 60 000 особей. Фото: Pm

Союзы пчеловодов Эстонии и Латвии этим летом начали совместный проект, в рамках которого также проводят совместную информационную кампанию «Природная сила в ложке меда».

Цель кампании - повысить осведомленность о способах использования меда и связи меда с природным разнообразием, пишет на своем сайте Эстонский союз пчеловодов. Латвийский руководитель кампании Янис Кронбергс 6 июля посетил Дни меда в Пярнумаа и участвовал в прошедшем на винном хуторе Валгеранна мероприятии со своим столом, где представлял вкусы различных сортов меда и возможности использования меда.

В рамках проекта также подготовлены буклеты на тему разных вкусов меда, которые планируется раздавать на посвященных меду и пчеловодству мероприятиях. Проект, в финансировании которого участвует ЕС, проводит Латвийский союз пчеловод.

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