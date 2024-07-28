Пчеловоды Эстонии и Латвии проводят совместный проект на тему меда

Цель кампании - повысить осведомленность о способах использования меда и связи меда с природным разнообразием, пишет на своем сайте Эстонский союз пчеловодов. Латвийский руководитель кампании Янис Кронбергс 6 июля посетил Дни меда в Пярнумаа и участвовал в прошедшем на винном хуторе Валгеранна мероприятии со своим столом, где представлял вкусы различных сортов меда и возможности использования меда.