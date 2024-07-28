Главе МВД Франции отправили посылку со следами чумы

Министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену было отправлено письмо с черным порошком, в котором предварительные тесты выявили следы чумы. Об этом сообщает в воскресенье, 28 июля, телерадиокомпания franceinfoсо ссылкой на источник и прокурора города Дижон. Посылку нашли в сортировочном центре почты в департаменте Кот-д'Ор на востоке Франции, пишет Deutsche Welle.