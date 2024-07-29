В Мали погибли десятки бывших наемников ЧВК «Вагнер» – это их самые большие потери за время присутствия в Африке. Что известно

Российские источники говорят, что погибнуть в результате боестолкновения на малийско-алжирской границе могли от 20 до 50 российских военнослужащих.

Источник Русской службы Би-би-си, ранее служивший в ЧВК «Вагнер», говорит, что погибло как минимум 82 наемника. Другой источник Би-би-си, находившийся в Мали, перестал выходить на связь, а на странице его мамы в социальной сети «ВКонтакте» появилась поминальная свеча. В чатах родственников бывших наемников второй день активно обсуждаются потери в этой африканской стране.

Известно, что малийским повстанцам удалось повредить как минимум один вертолет Ми-24.

Среди уже подтвержденных погибших - администратор телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин, известный под позывным «Белый»; о его смерти сообщил источник агентства ТАСС. При жизни Евгения Пригожина это был один из самых известных каналов, писавших про ЧВК «Вагнер», на него подписано более 500 тысяч человек.

В различных z-каналах также упоминалось, что в составе российской колонны, попавшей в засаду, мог находиться один из самых известных командиров ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров (позывной «Лотос»), но о его судьбе пока ничего доподлинно неизвестно.

Данные о разгроме российских сил подтвердили силы туарегов. «В субботу наши силы нанесли решительное поражение вражеским колонам», — цитирует AFP представителя альянса сепаратистских группировок CSP-DPA Мохамеда Эльмаулуда Рамадана. По его словам, «было повреждено или захвачено большое количество техники и оружия», также есть пленные.

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