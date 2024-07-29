В годовом отчете компании отмечается, что в прошлом году Timbeco Woodhouse заработала 650 000 евро убытка при обороте в 10,2 млн евро. Оборот снизился на 37,35% в годовом сравнении, а рентабельность операционной прибыли составила -6,40 процента.

В компании пояснили, что негативное влияние как на покупателей, так и на застройщиков оказали повышение процентных ставок, экономический спад и политическая нестабильность, особенно продолжающаяся война в Украине и конфликты в Израиле.

«Кризисы приходят для того, чтобы с ними справляться», - подчеркивает компания в отчете, добавляя, что Timbeco за свою почти 30-летнюю историю деятельности успешно преодолела все кризисы и вышла из них сильнее, чем прежде.

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