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«Кризисы приходят для того, чтобы с ними справляться»: производитель домов ушел в убытки (1)

Rus.Postimees
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В Timbeco Woodhouse отмечают, что ослабление скандинавских валют по отношению к евро на 15-20 процентов также увеличило расходы на экспорт и привело к заморозке или отсрочке нескольких проектов.
В Timbeco Woodhouse отмечают, что ослабление скандинавских валют по отношению к евро на 15-20 процентов также увеличило расходы на экспорт и привело к заморозке или отсрочке нескольких проектов. Фото: Elmo Riig

Эстонский производитель домов Timbeco Woodhouse ушел в убытки более чем на полмиллиона евро, сообщают «Деловые ведомости».

В годовом отчете компании отмечается, что в прошлом году Timbeco Woodhouse заработала 650 000 евро убытка при обороте в 10,2 млн евро. Оборот снизился на 37,35% в годовом сравнении, а рентабельность операционной прибыли составила -6,40 процента.

В компании пояснили, что негативное влияние как на покупателей, так и на застройщиков оказали повышение процентных ставок, экономический спад и политическая нестабильность, особенно продолжающаяся война в Украине и конфликты в Израиле.

«Кризисы приходят для того, чтобы с ними справляться», - подчеркивает компания в отчете, добавляя, что Timbeco за свою почти 30-летнюю историю деятельности успешно преодолела все кризисы и вышла из них сильнее, чем прежде.

Подробнее читайте на dv.ee.

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