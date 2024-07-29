Шедшие всю ночь дожди не привели пока ни к чему ужасающему, подтвердил мэр города Йохан-Кристьян Коновалов (Партия реформ).
В Вильянди ночь прошла спокойно, несмотря на ливень
«Мне пока не поступала информация, что что-то произошло в результате сильного дождя. Посмотрим через пару часов, - сказал Коновалов около 7:30. - Вчера мы еще звонили своим людям и находимся в состоянии повышенной готовности справляться с последствиями непогоды, но в настоящий момент никакой информации нет».
Согласно обновленному в 6:16 предупреждению Агентства окружающей среды, сильные дожди и ветер сохранятся до полудня, также местами ожидается гроза. Предупреждение третьего уровня было сделано для Пярну-, Вильянди-, Валга-, Пыльва- и Вырумаа.
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