В Вильянди ночь прошла спокойно, несмотря на ливень

«Мне пока не поступала информация, что что-то произошло в результате сильного дождя. Посмотрим через пару часов, - сказал Коновалов около 7:30. - Вчера мы еще звонили своим людям и находимся в состоянии повышенной готовности справляться с последствиями непогоды, но в настоящий момент никакой информации нет».