В последние несколько недель в СМИ Украины, Евросоюза и США активно муссируется идея мирных переговоров между Россией и Украиной. Но в Украине существует закон, запрещающий вести любые переговоры с агрессором, да и Путин говорит, что Владимир Зеленский нелегитимен. Как в таких условиях найти компромисс, чтобы остановить кровавую войну? Об этом и обо многом другом ведущий «Украинской студии» Rus.Postimees поговорил с военкором ERR Антоном Алексеевым.
Военкор ERR Антон Алексеев: украинцы устали от войны, но с кем и на каких условиях договариваться о мире, пока неясно
Cоциологические службы внутри Украины публикуют соцопросы, которые якобы свидетельствуют о готовности украинского народа к переговорам. Мирные планы предлагают в Китае, и в штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа. Москва еще весной 2022 года впервые заявила, что готова к переговорам, и летом 2024 года пресс-секретарь Кремля снова подтвердил этот тезис.
Выдержки из беседы:
- Социологической группой «Рейтинг» в Украине был проведен опрос, который показал, что около семидесяти процентов украинцев морально готовы к началу переговорного процесса с агрессором. Как вы считаете, Антон, украинцы готовы к этому на самом деле?
- Трудно сказать, но я бы социологам в этом смысле доверял, это, что называется, как эстонцы говорят, kurnamissõda - война на истощение. Украина страдает от этой войны гораздо больше чем Россия. Кроме того, в Украине мнение граждан в этом смысле важно. Это все-таки, страна, которая пережила две революции, а в России будут гибнуть люди в Белгороде или Крыму, и это никоим образом не влияет на политику Владимира Путина.
А украинское руководство вынуждено считаться с мнением собственных граждан. Но с другой стороны, когда говорят о переговорах, это звучит немного по-детски, потому что начинать надо с того, на каких условиях вести переговоры. С кем? Зеленский и Путин? В Украине есть закон, запрещающий вести переговоры с агрессором, значит, нужны посредники. Но кто может быть этим посредником? Насколько он объективен, непредвзят? Это очень сложный вопрос.
- А что вы видите в настроениях людей в регионах Украины, есть усталость от войны?
- Конечно, люди устали от войны, однако не все готовы говорить об этом на камеру. Не будем забывать, что Украина - воюющая страна, у которой есть своя военная пропаганда и цензура, это неизбежно в условиях войны. Как в условиях войны невозможны и выборы.
Люди устали, но как они видят это завершение войны, от чего придется отказаться, от Мариуполя или Бердянска, Авдеевки или Купянска? Или что, отдать русским Запорожье и Херсон? Как-то это несколько фантастически звучит, на мой взгляд. Усталость есть, но непонятно, как это завершить. Есть люди, которые устали, но которые категорически против переговоров.
- У вас нет ощущения, что это война на долгие годы?
- Может быть, и так, но сейчас люди пытаются искать во всем какой-то оптимизм, увидеть свет в конце тоннеля, который на данный момент совершенно парадоксальным образом связан с Дональдом Трампом. Уходящий из политики Джо Байден, как и его вице-президент Камала Харрис, вроде бы, всей душой за помощь Украине. С другой стороны есть такой Дональд Трамп, который говорит: я их всех сейчас помирю, за 24 часа все решу.
Как он собирается это сделать, мы пока не знаем. Но сам факт того, что есть непредсказуемый Трамп, который обещает мир... Он вселяет надежду на то, что, может быть, действительно война закончится. Есть риторика, что война закончится победой Украины, и ВСУ выйдут к границам 1991 года. Ну, может быть действительно все так и произойдет, когда-нибудь. Но это явно будет не быстро.
В то же время, пока мы видим, что Владимиру Путину нравится воевать, переводить экономику на военные рельсы. Вот если не будет Путина, уже будут другие проблемы у россиян. Получается, что мы все зависим от того, как долго Путин будет сидеть в Кремле. И вот это чувство, что от нас ничего не зависит, оно утомляет не только нас в Эстонии, но и в первую очередь украинцев.
- Может ли быть такое, что в какой-то момент российский народ перестанет мириться с количеством убитых российских солдат?
- Нет, я думаю, что в этом смысле российская армия и руководство могут тратить людей долго, кредит в этом смысле у них очень большой. Я бы не рассчитывал ни на какое российское общество, это, на мой взгляд, довольно драматическая ситуация.
Покойный Алексей Навальный в своей борьбе ставил акцент на ненасильственной деятельности. Он пытался обмануть систему, помешать воровать, помешать фальсифицировать выборы. В Украине такого не было, там общество всегда было довольно разнообразно, Янукович ведь не с Марса прилетел, но в какой-то момент эти люди взрываются. В России общество одновременно и довольно раздроблено, и равнодушно в этом смысле. Этот социальный контракт «вы оставляете нас в покое, а там делайте, что хотите», он действует, в каком-то смысле. Вот они и делают, что хотят.
- Вам не кажется, что политики сейчас просто зондируют почву?
- Да, это есть. С одной стороны Трамп, который хочет закончить войну за 24 часа, но непонятно, как. С другой стороны, может быть, он вообще сольет Украину, и будут унизительные переговоры между Евросоюзом и Россией.
- Почему унизительные?
- Потому что в военном смысле Евросоюз вряд ли сможет противостоять России без Америки за спиной. Но у нас есть Украина, которая активно продвигала свой мирный план, и вот теперь нужно созвать уже второй саммит мира, на который нужно позвать Россию. Но РФ совершенно не горит желанием ехать на этот второй саммит, где будут присутствовать много стран, не очень дружелюбно настроенных к России.
Москва предпочитает вести переговоры напрямую с Вашингтоном, считая, что все остальные - марионетки. В мире Путина есть только два человека, которые хоть что-то решают: президент США и Си Цзиньпин.
- А что украинцы говорят не на камеру?
- Так быстро трудно сказать, надо пожить в Украине больше, чем пару недель командировки. Тем не менее, те из них, кто живет в Константиновке, Покровске Донецкой области, в Херсоне или Харькове хотят, чтобы это уже как-то закончилось. Да, все хотят сохранить телесную и территориальную целостность, но, вместе с тем, очень много людей понимает, что возвращение территорий без людей, которые там живут, несколько бессмысленно.
Конечно, сохранить политическую нацию гораздо важнее. И Путин ведь действительно считает украинцев враждебными к России, а украинский язык искусственно созданным. И с этой точки зрения, оккупировать часть территории Украины, а в другой ее части оставить большое количество враждебной к себе массы других украинцев - это провал специальной военной операции. А других вариантов как бы и нет.
- С одной стороны, у нас есть пример Финляндии, которая смирились с потерей своих территорий во время нападения Советской России во время Зимней войны 1939-1940 годов, но с другой стороны есть и Азербайджан, который спустя много лет после войны в Карабахе, собрав силы, вернул Нагорный Карабах военным путем.
- Да, но в данном случае я бы не проводил параллели. Тут скорее Россия отнеслась к Крыму, как Азербайджан к Карабаху.
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