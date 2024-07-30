Военкор ERR Антон Алексеев: украинцы устали от войны, но с кем и на каких условиях договариваться о мире, пока неясно

- А что вы видите в настроениях людей в регионах Украины, есть усталость от войны?

- Конечно, люди устали от войны, однако не все готовы говорить об этом на камеру. Не будем забывать, что Украина - воюющая страна, у которой есть своя военная пропаганда и цензура, это неизбежно в условиях войны. Как в условиях войны невозможны и выборы.

Военный корреспондент ERR Антон Алексеев и оператор Кристиан Свиргсден берут интервью у военнослужащего ВСУ около системы ПВО «Бук», которая в первые дни полномасштабной войны России против Украины стала надежным щитом от атак российских истребителей. Фото: Личный архив Антона Алексеева

Люди устали, но как они видят это завершение войны, от чего придется отказаться, от Мариуполя или Бердянска, Авдеевки или Купянска? Или что, отдать русским Запорожье и Херсон? Как-то это несколько фантастически звучит, на мой взгляд. Усталость есть, но непонятно, как это завершить. Есть люди, которые устали, но которые категорически против переговоров.

- У вас нет ощущения, что это война на долгие годы?

- Может быть, и так, но сейчас люди пытаются искать во всем какой-то оптимизм, увидеть свет в конце тоннеля, который на данный момент совершенно парадоксальным образом связан с Дональдом Трампом. Уходящий из политики Джо Байден, как и его вице-президент Камала Харрис, вроде бы, всей душой за помощь Украине. С другой стороны есть такой Дональд Трамп, который говорит: я их всех сейчас помирю, за 24 часа все решу.