Перевод: Анита Авакова

Ситуация не внушает оптимизма. Известно, что рекламная компания Prisma NET больше не заинтересована в управлении мусорными контейнерами в Таллинне, поскольку этот бизнес перестал быть привлекательным с точки зрения доходов. В то же время ни прежний, ни нынешний муниципалитет не пошли фирме навстречу, а также не рассмотрели ее предложения. Так Prisma NET объявила, что к концу лета ее урны исчезнут с улиц.

Стоит отметить, что урны не отличаются привлекательным внешним видом, но являются необходимым предметом в городском пространстве. Так что сам по себе шаг муниципалитета по замене урн на другие варианты не является неправильным, но есть две проблемы, которые остаются нерешенными.

Во-первых, город еще не начал процесс закупки новых урн, а это значит, что уже в сентябре улицы Таллинна могут быть заполнены массой окурков и оберток от гамбургеров. Во-вторых, нынешние урны, помимо своего практического назначения, являлись источником дохода для города, так как их можно было использовать для продажи рекламы. До сих пор урны принадлежали рекламной компании, которая была готова платить городу арендную плату за их содержание, однако теперь город планирует взять управление урнами на себя. Соответственно, новые урны станут для города расходной статьей, на которую придется тратить более миллиона евро в год.

Весь процесс характеризуется необдуманностью, а также безразличием к проблеме. Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере отвечал нерешительно, а некоторые вопросы и вовсе остались открытыми. Неясно, появятся ли новые урны осенью и смогут ли они удовлетворить потребности населения, однако город должен договориться с Prisma NET: до установки новых урн на улицах должны остаться старые.

Впрочем, есть надежда, что когда улицы Таллинна начнут заполняться мусором, город будет мотивирован на более интенсивную борьбу за чистоту, но общий стиль - сначала создать проблему, а потом героически ее решать - не делает новому руководству города чести.