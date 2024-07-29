Рейнсалу: налоговые изменения правительства Михала обернутся дополнительной инфляцией

«Если мы посмотрим на цифры правительства Михала, то, по большому счету, пропорция такова: миллиард поступает от повышения налогов, а сто миллионов - от экономии в следующем году», - цитирует Rus.ERR Рейнсалу, который подчеркнул, что эта пропорция явно нарушена.

По его оценке, в августе этого года необходимо составить еще один негативный дополнительный бюджет и сократить расходы на управление государством на 300 млн евро. Он также считает, что не стоит растягивать сокращения на три года, они должны быть проведены сразу.

«Больше всего от повышения налогов пострадают люди со средними и низкими доходами», - заявил лидер оппозиционной партии, по расчетам которого, семья с двумя детьми, получающая среднюю зарплату, потеряет в результате проведенных и планируемых налоговых изменений, а также отмены льгот сумму, равную одной месячной зарплате.