Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил два красных предупреждения (самый высокий уровень опасности) в связи с нетипично сильным штормом, который затронул центральную часть страны. Ветер и дождь бушуют не только в Латвии, но и в Литве, и в Польше, передает новостной портал RUS.TVNET.
ФОТО и ВИДЕО ⟩ Потопы и отмененные рейсы: на страны Балтии и Польшу обрушился сильнейший шторм
Красное предупреждение об экстремально сильном дожде действует с 18:00 воскресенья до 12:00 понедельника, а красное предупреждение об экстремально сильных порывах ветра - с 1:00 ночи на понедельник до 9:00 понедельника.
Синоптики сообщают, что в воскресенье территорию Латвии с юго-запада начал пересекать активный циклон, в центральных районах Латвии с вечера воскресенья дождь был экстремально сильным, местами наблюдалась гроза.
В Риге ожидается дождливая погода со штормовым ветром, временами возможен очень сильный дождь. Северный, северо-западный ветер утром в порывах будет достигать скорости 28 метров в секунду, днем скорость ветра ослабеет. Максимальная температура воздуха составит примерно +20 градусов.
Погоду определяет сильный циклон, его центр находится на севере Беларуси. В понедельник утром в Риге возможны одни из крупнейших в истории города наводнений, вызванных проливными дождями.
Ситуацию усугубит ветровой прилив - вызванный штормовым ветром из-за подъема уровня воды в море, Даугаве, каналах и озерах.
Общественный транспорт для водителей
Чтобы облегчить работу спасательных служб и уменьшить интенсивность движения в столице во время очень сильных дождей и бури водители смогут пользоваться общественным транспортом Rīgas satiksme - автобусами, троллейбусами и трамваями - бесплатно.
Как сообщил агентству LETA и.о. руководителя отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс, решение о введении в столице так называемых «штормовых билетов» в воскресенье на внеочередном заседании приняла муниципальная комиссия по гражданской обороне, и был издан соответствующий приказ исполнительного директора города.
Как сообщалось, из-за прогнозируемых экстремальных метеорологических условий Рижская дума распространила призыв к рижанам в понедельник, 29 июля, не выходить из дома.
Родителей маленьких рижан призывают не отправлять детей в детские сады, однако Рижское самоуправление обеспечит работу детских садов, если только не будет существенных нарушений в подаче воды и электричества.
Кроме того, самоуправление призывает не выходить на работу школьникам, которые летом работают в учреждениях и на предприятиях Рижской думы.
Нарушения в движении общественного транспорта
Из-за ливней и бури в Риге во многих местах затруднено движение, сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme.
Из-за непогоды во многих районах города затоплены улицы, а также сломаны деревья, что затрудняет движение. «Просим считаться с задержками в пути», - объясняет предприятие.
На нескольких маршрутах общественного транспорта введены изменения и нарушено движение.
Перебои с электричеством
Во время сильного дождя и ветра в ночь на понедельник в Земгале уже констатировано около 2000 незапланированных отключений в электросетях, свидетельствуют данные карты отключений на интернет-сайте Sadales tīkls.
По данным карты, больше всего отключений в электросетях в окрестностях Елгавы, Добеле, Бауски и Тукумса.
Между тем в остальной части Латвии количество незапланированных отключений в электросетях сравнительно невелико - около 80 отключений в Селии и около 20 отключений в Видземе.
Вызовы VUGD
Больше всего вызовов в связи с бурей и дождями в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) до сих пор поступило из Юрмалы и Земгале.
Как сообщили в VUGD, к шести часам служба получила около 400 заявок о необходимой помощи в ликвидации ущерба от сильного ветра и дождя. Больше всего вызовов в Юрмалу, откуда поступило более 160 звонков, а также в Земгале - в Елгаву и Елгавский край, Тукумский и Добельский края, из которых в общей сложности поступило более сотни вызовов.
VUGD на данный момент не располагает информацией о пострадавших от бури или ливней людях.
Основной ущерб причинен деревьями, упавшими на проезжую часть дороги. По сравнению с другими бурями на этот раз нет звонков в связи с оторванными конструкциями зданий, рекламными плакатами, но есть более десяти вызовов в связи с упавшими на автомобили деревьями.
В связи с подъемом уровня воды эвакуация до сих пор никому не потребовалась, но были звонки с информацией о том, что в здание поступает вода. На улице Гану в Риге из подвального этажа дома эвакуированы три человека, а в общественном здании на бульваре Кронвалда в Риге из подвала откачана вода.
«Наш опыт показывает, что с наступлением утра количество вызовов возрастет, так как с началом активности населения будут замечены новые разрушения», - отмечает VUGD, поясняя, что спасатели в первую очередь реагируют на те вызовы, по которым возможна угроза жизни и здоровью человека, поэтому жителей призывают проявлять понимание и осознавать, что работы по ликвидации разрушений требуют немало времени.
VUGD напоминает, что опасность сохраняется, сильный ветер и осадки стихнут только к концу дня, поэтому служба призывает каждого, у кого есть возможность, сегодня остаться дома: работать удаленно, не посещать магазины и другие заведения, если это возможно. Жителей также просят не выходить на осмотр разрушений, это может быть опасно и затруднить работу ответственных служб. Чем более активно движение на улицах, тем сложнее проводить работы по ликвидации последствий, а сломанные ветром деревья могут упасть на людей и автомобили.
«Это была очень тяжелая и даже экстремальная ночь для спасателей, которые во время сильного ветра и дождя отправляются с одного вызова на другой. Несколько команд спасателей всю ночь физически тяжело работают над тем, чтобы освободить дороги, автомобили и здания от упавших деревьев, вообще не возвращаясь в депо», - отмечает VUGD.
В Польше буря унесла две жизни
В Польше в результате бури в воскресенье погибли два человека и еще двое получили ранения, сообщает в понедельник радиостанция RMF.
В Лодзе поваленное сильным ветром дерево, упав на велосипедную дорожку, убило 60-летнюю женщину.
Еще один человек погиб, когда на Негоцинском озере на севере страны буря перевернула парусную лодку.
Буря больше всего бушевала на севере и в центральной части страны. Пожарно-спасательная служба совершила более 3500 выездов, чтобы устранить ущерб от непогоды.
В Литве пожарные получили около 300 вызовов о сломанных деревьях, а около 150 000 клиентов остались без электроснабжения. Из-за шторма отменены несколько авиарейсов, в том числе между Вильнюсом и Ригой.
Деревья упали не только на автодороги, но и на автомобили и здания. Данных о пострадавших нет, сообщили агентству LETA в понедельник утром в Департаменте пожарной безопасности и спасения.
Больше всего вызовов в Алитском районе - около 70. В Клайпедском районе 40 вызовов, в Таурагском районе - 30, в Вильнюсском - 25 вызовов.
Оператор распределительных сетей ESO сообщил, что из-за шторма без электричества остались около 150 000 домохозяйств и предприятий.
В Вильнюсском аэропорту в понедельник отменены два рейса из Риги и Стамбула, а еще два рейса перенаправлены в другие аэропорты, сообщила компания-оператор литовских аэропортов Lietuvos oro uostai.
Как сообщил пресс-представитель компании Тадас Василяускас, в аэропорту Вильнюса отменены два рейса - из Риги и Стамбула. А рейсы из Корфу и Хельсинки перенаправлены в альтернативные аэропорты.
Самолет, летевший из Корфу в Вильнюс, был перенаправлен в аэропорт Варшавы, а самолет рейса из Хельсинки вернулся в столицу Финляндии.
Аэропорты Каунаса и Паланги не сообщали об изменениях в расписании полетов.
Компания-оператор аэропортов рекомендует пассажирам, чей рейс запланирован на понедельник, связаться со своей авиакомпанией, чтобы получить информацию о возможных изменениях.