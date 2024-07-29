ФОТО и ВИДЕО Потопы и отмененные рейсы: на страны Балтии и Польшу обрушился сильнейший шторм

Как сообщили в VUGD, к шести часам служба получила около 400 заявок о необходимой помощи в ликвидации ущерба от сильного ветра и дождя. Больше всего вызовов в Юрмалу, откуда поступило более 160 звонков, а также в Земгале - в Елгаву и Елгавский край, Тукумский и Добельский края, из которых в общей сложности поступило более сотни вызовов.

VUGD на данный момент не располагает информацией о пострадавших от бури или ливней людях.

Основной ущерб причинен деревьями, упавшими на проезжую часть дороги. По сравнению с другими бурями на этот раз нет звонков в связи с оторванными конструкциями зданий, рекламными плакатами, но есть более десяти вызовов в связи с упавшими на автомобили деревьями.

В связи с подъемом уровня воды эвакуация до сих пор никому не потребовалась, но были звонки с информацией о том, что в здание поступает вода. На улице Гану в Риге из подвального этажа дома эвакуированы три человека, а в общественном здании на бульваре Кронвалда в Риге из подвала откачана вода.