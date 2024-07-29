Прошедшие срочную службу мужчины зарабатывают почти на 2500 евро в год больше

Департамент статистики проанализировал доходы более 40 000 мужчин, половина из которых являются резервистами. Исследование показало, что те, кто прошел срочную службу (в возрасте 28-34 года) зарабатывают в среднем в месяц на 91 евро больше и на 207 евро больше медианной зарплаты.

Если сравнивать медианные зарплаты, то те, кто прошел срочную службу, зарабатывают 1768 евро в месяц, а не прошедшие срочную службу - 1561 евро в месяц. Исследование также показало, что разрыв в оплате труда увеличивается с возрастом: прошедшие срочную службу мужчины в возрасте 34 лет зарабатывают уже на 18% больше. Уровни образования и трудовой занятости тех, кто прошел срочную службу, также выше.

По словам начальника учебного отдела Генерального штаба Сил обороны подполковника Маргот Кюннапуу, главная цель обучения призывников - подготовка подразделений с сильным боевым духом и способностью к обороне нашего государства, причем эти навыки пригодятся и в дальнейшей гражданской жизни.

«Силы обороны учат солдат воевать, а когда необходимые на поле боя навыки, такие как стрессоустойчивость, лидерство и адаптивность, приносят пользу резервистам на рынке труда, то это один из положительных побочных эффектов нашей подготовки», - добавила подполковник Кюннапуу.