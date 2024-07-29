По данным исследования доходов резервистов, проведенного Департаментом статистики, мужчина, прошедший срочную службу, получает на 207 евро больше медианной зарплаты в месяц, чем его не прошедший срочную службу сверстник. В годовом исчислении это означает, что резервист получает на 2484 евро больше медианной зарплаты.
Прошедшие срочную службу мужчины зарабатывают почти на 2500 евро в год больше
Департамент статистики проанализировал доходы более 40 000 мужчин, половина из которых являются резервистами. Исследование показало, что те, кто прошел срочную службу (в возрасте 28-34 года) зарабатывают в среднем в месяц на 91 евро больше и на 207 евро больше медианной зарплаты.
Если сравнивать медианные зарплаты, то те, кто прошел срочную службу, зарабатывают 1768 евро в месяц, а не прошедшие срочную службу - 1561 евро в месяц. Исследование также показало, что разрыв в оплате труда увеличивается с возрастом: прошедшие срочную службу мужчины в возрасте 34 лет зарабатывают уже на 18% больше. Уровни образования и трудовой занятости тех, кто прошел срочную службу, также выше.
По словам начальника учебного отдела Генерального штаба Сил обороны подполковника Маргот Кюннапуу, главная цель обучения призывников - подготовка подразделений с сильным боевым духом и способностью к обороне нашего государства, причем эти навыки пригодятся и в дальнейшей гражданской жизни.
«Силы обороны учат солдат воевать, а когда необходимые на поле боя навыки, такие как стрессоустойчивость, лидерство и адаптивность, приносят пользу резервистам на рынке труда, то это один из положительных побочных эффектов нашей подготовки», - добавила подполковник Кюннапуу.
Как отмечает Кадри Рооталу, специалист по обработке данных из Департамента статистики и автор анализа результатов исследования, помимо срочной службы и обучения, есть и другие показатели, которые могут объяснить более высокие доходы резервистов. Например, анализ свидетельствует о том, что прошедшие срочную службу мужчины также имеют несколько более высокий уровень образования, чем те, кто ее не проходил. «Исследование показало, что существует разница между доходами тех, кто прошел срочную службу, и тех, кто ее не проходил, но на основании одного данного исследования нельзя утверждать, что это последствие только срочной службы или влияние какого-то другого фактора», - пояснила Рооталу.
Карла Одер, маркетинговый менеджер рекрутингового портала CV.ee, говорит, что сами работники уверены, что их вклад в государственную оборону помогает им лучше справляться с трудовыми задачами, причем почти половина из них считает это преимуществом при приеме на работу. «Вклад в государственную оборону, например, через срочную службу и нахождение в резерве, дает работникам ряд навыков, которые ценятся как самими работниками, так и их работодателями. Кроме того, все больше работодателей готовы поддержать вклад своих сотрудников в государственную оборону», - отметила Одер.
Исследование было проведено Департаментом статистики весной этого года по заказу Министерства обороны. В рамках анализа сравнивались доходы мужчин в возрасте 28-34 лет, прошедших срочную службу в 2006-2021 годах, и мужчин того же возраста, не прошедших ее. Сравнивались мужчины, основной деятельностью которых не была учеба и которые не имели инвалидности или нетрудоспособности. Число женщин, прошедших срочную службу, было слишком мало для исследования, поэтому они не были включены в анализ. Исследование также показало, что средняя зарплата служивших в киберкомандовании выше, чем служивших в других подразделениях, и чем выше звание резервиста, тем выше его зарплата на рынке труда.