Благотворительный фонд SA Help Palm собирает деньги в центре города и декларирует, что они пойдут на покупку машин скорой помощи для Украины. Rus.Postimees попытался вникнуть в деятельность этого проекта и выяснил массу странных подробностей, а закрытость организации для общественности оставляет много простора для сомнений.
После громкого скандала с присвоением средств из фонда Slava Ukraini и еще ряда организаций поменьше эстонское общество стало крайне настороженно относиться к разным фондам, собирающим деньги для помощи украинцам. Многие добросовестные волонтеры отмечали падение уровня помощи. Люди сомневаются.
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