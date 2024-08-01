Благотворительный фонд SA Help Palm собирает деньги в центре города и декларирует, что они пойдут на покупку машин скорой помощи для Украины. Rus.Postimees попытался вникнуть в деятельность этого проекта и выяснил массу странных подробностей, а закрытость организации для общественности оставляет много простора для сомнений.

После громкого скандала с присвоением средств из фонда Slava Ukraini и еще ряда организаций поменьше эстонское общество стало крайне настороженно относиться к разным фондам, собирающим деньги для помощи украинцам. Многие добросовестные волонтеры отмечали падение уровня помощи. Люди сомневаются.

Неудивительно, что новая организация, которая начала собирать деньги с туристов в старом городе, сразу привлекла внимание. Сбор денег наличными сам по себе усложняет учет и контроль, а если сборщики еще и не готовы отвечать на вопросы, то подозрений тем более не избежать.