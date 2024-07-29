В 2023 году оборот эстонского производителя эко-мороженого, компании La Muu, владеющей одноименным кафе в Пыхья-Таллинне, сократился более чем на 30 процентов, но при этом заметно уменьшились убытки, передает Rus.ERR.
Производитель мороженого La Muu с трудом пережил 2023 год
«В отчете о деятельности за 2022 финансовый год мы заявили, что 2023 год станет годом выживания, в котором ключевым вопросом станет не увеличение оборота, а сокращение расходов и поиск устойчивой экономической модели. Можно сказать, что в 2023 году мы достигли минимальной цели - выживания», - говорится в хозяйственном отчете предприятия за 2023 год.
Оборот La Muu снизился на 31,4% за год - до 1,49 млн евро, убытки уменьшились с 260 000 евро до 63 700 евро.
«Оборот снизился как в эстонской, так и в финской рознице, и это несмотря на то, что мы сделали самые большие скидки в истории» - заявили в компании, добавив, что в условиях стремительного роста цен даже постоянные клиенты La Muu перестали регулярно покупать их продукцию.
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