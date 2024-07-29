Русскоязычные жители Финляндии жалуются в обновленную Еврокомиссию, где экс-премьер Эстонии будет работать заместителем председателя, на все еще закрытую границу с Россией. Ранее эти же активисты просили у правительства Каллас вернуть круглосуточный режим работы погранперехода в Нарве.
Финская общественная организация «Александровское общество» (Aleksanterinliitto) пожаловалась на правительство Финляндии в Еврокомиссию, где вскоре начнет работать Кая Каллас.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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