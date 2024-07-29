«Прошло более двух недель со дня вступления в силу правок к Шенгенскому кодексу. И уже неделю действует "закон о выдворении". К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы, - сказано в сообщении активистов в Telegram-канале «Александровского общества». - Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены».