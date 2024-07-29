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Русские Финляндии просят помощи у Каи Каллас и ее коллег

rus.postimees.ee
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Граница Финляндии и России. Иллюстративное фото.
Граница Финляндии и России. Иллюстративное фото. Фото: SASU MAKINEN/AFP

Русскоязычные жители Финляндии жалуются в обновленную Еврокомиссию, где экс-премьер Эстонии будет работать заместителем председателя, на все еще закрытую границу с Россией. Ранее эти же активисты просили у правительства Каллас вернуть круглосуточный режим работы погранперехода в Нарве.

Финская общественная организация «Александровское общество» (Aleksanterinliitto) пожаловалась на правительство Финляндии в Еврокомиссию, где вскоре начнет работать Кая Каллас.

«Прошло более двух недель со дня вступления в силу правок к Шенгенскому кодексу. И уже неделю действует "закон о выдворении". К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы, - - сказано в сообщении активистов в Telegram-канале «Александровского общества». - Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены».

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