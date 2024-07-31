В одиннадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о насильнике и убийце Энрико Нурме, который был убежден, что его мыслями и телом управляет матрица.
«На меня влияла матрица»: в Таллинне случайные прохожие стали жертвами маньяка
В ноябре 2017 году в Facebook на странице жителя Таллинна Энрико Нурма появилась странная публикация: он сообщил, что теперь будет насиловать и убивать людей. Он заявил, что это будет его местью всем тем, кто управляет его телом и мыслями.
После этого он сразу отправился на улицу и стал воплощать угрозы в жизнь.
В половину седьмого вечера 12 ноября в районе ипподрома Нурм со спины напал на случайную прохожую. Он избил ее, изнасиловал и отобрал мобильный телефон, банковскую карту и документы. После этого насильник отправился к банкомату, где снял с карточки пострадавшей деньги.
Он отправился на улицу и стал воплощать угрозы в жизнь
На этом Нурм не остановился. Он искал новую жертву. К двум часам ночи он оказался у гаражей в Копли. Там он напал на еще одну женщину, чтобы изнасиловать ее и ограбить. Жертва сопротивлялась и закричала. Ее крик услышал прохожий, который поспешил на помощь. Маньяк был вынужден бежать.
Сообщения о нападениях поступили в Центр тревоги. В тот момент полицейские в прямом смысле боролись со временем. Они понимали, что, вероятно, преступник не остановится на этом и уже ищет очередную жертву.
Полицейские в прямом смысле боролись со временем. Они понимали, что преступник уже ищет очередную жертву
Пока полицейские пытались выйти на след Нурма, тот уже расправлялся со своей третьей жертвой, которой он выколол глаза, а потом и убил.
Как оказалось, это далеко не первые преступления Нурма. В 2006 году он впервые оказался в поле зрения правоохранительных органов - он изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. С тех пор он успел несколько раз посидеть в тюрьме, сменить место жительства и имя.
Видео: Энрико Нурм в суде
О том, что скрывало прошлое маньяка Нурма, за что он уже сидел в тюрьме, о чем он многие годы писал в своем личном дневнике, что помогло полиции задержать его и какое в итоге наказание он получил, слушайте в одиннадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.
Озвучивали: Иван Скрябин, Павел Соболев и Сергей Светлов.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.