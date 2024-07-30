Тема свежего выпуска подкаста «Экономика360°» – переобучение взрослых, и почему в наше время это стало так важно. В каком направлении развивается сегодня рынок труда, какие специальности особенно перспективны, кому, на кого и как имеет смысл переучиваться?
Хочу переучиться и зарабатывать больше. Что делать, с чего начать?
Гость подкаста - андрагог Екатерина Иневатова, руководитель учебного центра Tempo Koolitus.
Еще не так давно люди работали всю жизнь по одной специальности: поступил после школы в ПТУ, выучился на швею-мотористку и строчишь до пенсии.
Кстати, многие работали так не только по одной специальности, но и на одном предприятии. Однако сегодня, как отмечает Екатерина Иневатова, подобные истории, скорее, нонсенс.
Резким изменениям на рынке труда способствовала, в числе прочего, недавняя пандемия коронавируса.
Именно тогда люди начали переучиваться онлайн и активно смотреть по сторонам в поисках новой, более перспективной и высокооплачиваемой работы.
По словам эксперта, многие работники сегодня с энтузиазмом относятся к карьерным переменам и не собираются связывать себя с каким-то одним предприятием или сферой деятельности навсегда: «Мир так широк и разнообразен, хочется попробовать в этой жизни разные вещи».
«Сейчас люди более мобильны, более гибки, они уже не испытывают такого страшного стресса от того, что им придется сменить работу», - дополняет картину Иневатова.
«Рекрутеры говорят, что желательно не задерживаться на одном рабочем месте более пяти лет. Иначе работнику угрожает выгорание, человек начинает терять профориентацию», - продолжает она.
Результаты недавних социологических опросов свидетельствуют о том, что в сравнении с прошлым годом жители Эстонии проявляют сегодня значительно большую заинтересованность в плане возможной смены специальности и места работы.
Работники активно исследуют вакансии, рассылают резюме, все чаще переучиваются или повышают собственную квалификацию, констатирует руководитель учебного центра Tempo Koolitus.
О чем еще говорим в подкасте:
- Что представляет собой нынешний рынок труда? В какую сторону движется, как меняется?
- Как понять, какие специальности нынче особенно перспективны?
- Искусственный интеллект отнимает рабочие места – кто окажется под ударом в первую очередь?
- Где искать финансирование для собственного переобучения?
- Школ и курсов нынче много. Как понять, что обучение будет качественным?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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