Хочу переучиться и зарабатывать больше. Что делать, с чего начать?

Гость подкаста - андрагог Екатерина Иневатова, руководитель учебного центра Tempo Koolitus.

Еще не так давно люди работали всю жизнь по одной специальности: поступил после школы в ПТУ, выучился на швею-мотористку и строчишь до пенсии.

Кстати, многие работали так не только по одной специальности, но и на одном предприятии. Однако сегодня, как отмечает Екатерина Иневатова, подобные истории, скорее, нонсенс.

Резким изменениям на рынке труда способствовала, в числе прочего, недавняя пандемия коронавируса.

Именно тогда люди начали переучиваться онлайн и активно смотреть по сторонам в поисках новой, более перспективной и высокооплачиваемой работы.

По словам эксперта, многие работники сегодня с энтузиазмом относятся к карьерным переменам и не собираются связывать себя с каким-то одним предприятием или сферой деятельности навсегда: «Мир так широк и разнообразен, хочется попробовать в этой жизни разные вещи».

«Сейчас люди более мобильны, более гибки, они уже не испытывают такого страшного стресса от того, что им придется сменить работу», - дополняет картину Иневатова.

«Рекрутеры говорят, что желательно не задерживаться на одном рабочем месте более пяти лет. Иначе работнику угрожает выгорание, человек начинает терять профориентацию», - продолжает она.

Результаты недавних социологических опросов свидетельствуют о том, что в сравнении с прошлым годом жители Эстонии проявляют сегодня значительно большую заинтересованность в плане возможной смены специальности и места работы.