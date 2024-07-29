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Оппозиция Рийгикогу угрожает Владимиру Свету вотумом недоверия (2)

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Оппозиция Рийгикогу угрожает Владимиру Свету вотумом недоверия.
Оппозиция Рийгикогу угрожает Владимиру Свету вотумом недоверия. Фото: Eero Vabamägi

Оппозиция Рийгикогу намерена инициировать вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету (СДПЭ) в связи с его высказыванием о Крыме, сделанным несколько лет назад.

Перевод: Валерия Ермакова

По словам председателя партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, Владимир Свет не заслуживает должности члена правительства из-за своих прежних заявлений.

«Владимир Свет стал министром неделю назад по предложению Кристена Михала. Я предупреждал премьер-министра не делать этого. В условиях российской агрессивной войны взгляды Света по вопросу Крыма после аннексии делают его нахождение в правительстве совершенно неуместным», - отметил Рейнсалу.

Он подчеркнул, что, согласно заявлению Света, большинство жителей Крыма хотят жить в составе России, Советский Cоюз распался неправильно и следовало провести референдумы на приграничных территориях, вероятно, касающиеся их вхождения в состав России, Крым фактически является частью России, и это не черно-белый вопрос. «Новый член правительства озвучил это в русскоязычных СМИ», - сказал Рейнсалу.

По его словам, эти взгляды не утрачивают своей значимости из-за заявлений, сделанных на прошлой неделе под давлением.

«Премьер-министр Михал не видел проблемы, так как кандидатуру предложили социал-демократы. Точно так же социал-демократы требовали отсрочить выполнение требований к знанию эстонского языка для учителей и сохранить избирательные права для граждан страны-агрессора. Во всем этом премьер-министр пошел на уступки социал-демократам ради формирования правительства. Если премьер-министр не видел проблемы ради своего назначения, это не делает проблему несуществующей», - отметил Рейнсалу.

По его словам, «Отечество» вместе с рядом других оппозиционных депутатов инициирует вотум недоверия Владимиру Свету.

«Надеюсь, это позволит премьер-министру быстрее понять, что приемлемо в Эстонском государстве, а что нет. В основных вопросах мы не можем позволить себе неопределенность», - добавил Рейнсалу.

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