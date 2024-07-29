Буря оставила сотни домохозяйств без электричества по всей Эстонии

Специалист по коммуникациям Elektrilevi Кристи Рейланд рассказала, что они усилили свои бригады. С двух часов ночи буря вызвала отключение электроэнергии в нескольких районах Эстонии. «Большая часть этих проблем была решена в течение ночи, электроснабжение было восстановлено», - сказала Рейланд.

На карте Elektrilevi видно, что на данный момент больше всего отключений наблюдается в Ляэне-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии. В Ляэне-Вирумаа без электричества осталось 191 домохозяйство, а в Валгамаа - 141.

По состоянию на 9:50 из-за отключения электричества пострадали более 700 клиентов.

«Бригады занимаются устранением неполадок и в течение дня восстановят электроснабжение», - добавила Рейланд.