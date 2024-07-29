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Буря оставила сотни домохозяйств без электричества по всей Эстонии

rus.postimees.ee
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Электричество. Фото носит иллюстративный характер.
Электричество. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Tairo Lutter

Разбушевавшаяся ночью буря вызвала отключение электроэнергии по всей Эстонии. Хотя штормовые ветры уже утихли, многие домохозяйства остались без света.

Специалист по коммуникациям Elektrilevi Кристи Рейланд рассказала, что они усилили свои бригады. С двух часов ночи буря вызвала отключение электроэнергии в нескольких районах Эстонии. «Большая часть этих проблем была решена в течение ночи, электроснабжение было восстановлено», - сказала Рейланд.

На карте Elektrilevi видно, что на данный момент больше всего отключений наблюдается в Ляэне-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии. В Ляэне-Вирумаа без электричества осталось 191 домохозяйство, а в Валгамаа - 141.

По состоянию на 9:50 из-за отключения электричества пострадали более 700 клиентов.

«Бригады занимаются устранением неполадок и в течение дня восстановят электроснабжение», - добавила Рейланд.

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