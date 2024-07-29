Ханно Певкур принес присягу в Рийгикогу

Остальные министры правительства Михала принесли присягу еще 23 июля, но, поскольку Певкур в то время был за пределами Эстонии, он принес присягу в понедельник.

Наряду с Михалом и Певкуром в состав правительства входят министр образования и науки Кристина Каллас, министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста, министр климата Йоко Алендер, министр культуры Хейди Пурга, министр экономики и промышленности Эркки Келдо, министр финансов Юрген Лиги, министр регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр инфраструктуры Владимир Свет, министр здравоохранения Рийна Сиккут и министр иностранных дел Маргус Цахкна.