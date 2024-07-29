Четыре комиссии Рийгикогу избрали новых руководителей

Комиссия по сельской жизни на чрезвычайном заседании вновь избрала председателем Урмаса Круузе, а вице-председателем Сийма Похлака. Ранее вице-председателем был Арво Аллер, которого в середине июля избрали вторым вице-спикером Рийгикогу.

Новым председателем социальной комиссии стал Мадис Тимпсон, вице-председателем вновь стала Рийна Солман. Прежняя председатель комиссии Ынне Похлак покинула этот пост, поскольку возглавила фракцию Партии реформ.

Председателем спецкомиссии по надзору за учреждениями безопасности избрана бывшая вице-председатель спецкомиссии по контролю госбюджета Марис Лаури, вице-председателем остается Айвар Кокк. Ранее комиссией руководил ставший новым министром финансов Юрген Лиги.

Председателем спецкомиссии по контролю госбюджета остается Урмас Рейнсалу, вице-председателем избрали Марта Вырклаэва.

Чрезвычайные заседания комиссий Рийгикогу созвали для выборов руководства после вступления в должность нового правительства и связанных с этим изменений в составе Рийгикогу и комиссий.