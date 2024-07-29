Эстонские пограничники помогут Латвии справиться с нелегальным пересечением границы с Беларусью

Главная цель ESTPOL9 - участие в сухопутных патрулях. В состав команды входит также кинолог с собакой, команда может охранять границу с помощью дронов. Команда также обладает подготовкой и опытом сдерживания толпы при необходимости.

Сотрудники PPA приступят к работе в районах Каплава и Робежниеки, где в последнее время было больше всего попыток нарушения границы.

Отправившаяся в понедельник команда будет работать в Латвии две недели, а затем в порядке ротации ее сменит следующая команда. При необходимости PPA готов и дольше помогать южным соседям, но соответствующее решение примет в будущем вместе с латвийской погранохраной.

За первые три недели погранохрана Латвии пресекла 730 попыток незаконно проникнуть в страну. Чтобы справиться с растущей нагрузкой, латвийская погранохрана на прошлой неделе обратилась к Эстонии с просьбой о помощи. В понедельник PPA отправил в Латвию команду из 11 человек, которая во вторник приступит к патрулированию на границе Латвии с Беларусью.

В последний раз подразделение PPA ESTPOL8 оказывало Латвии поддержку осенью прошлого года, когда оно также помогало охранять границу Латвии с Беларусью. Подразделения PPA, работавшие на латвийско-белорусской границе с 20 сентября по 15 ноября, за этот время помогли задержать более 900 нарушителей границы.