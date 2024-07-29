НУЖНА ПОМОЩЬ Полиция ищет пропавшую 17-летнюю Лиану из Таллинна

Девушка покинула Маарьямааскую образовательную коллегию 18 июля и должна была направиться в Таллиннский детский дом.

Девушка может находиться в районах Ласнамяэ или Кесклинн в Таллинне.

Лиана ростом 165 см, среднего телосложения. У нее темно-каштановые волосы до плеч с двумя белыми прядями спереди. На ней была темного цвета одежда.

Полицейские проверили различные места, где девушка могла бы находиться, но пока ее не нашли.

Полиция просит всех, кто видел Лиану или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или написать на электронную почту tiia.nilp@politsei.ee.