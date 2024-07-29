«Статистика использования выданных клиентам Citadel банковских карт показывает, в каких странах люди сколько тратят и на какую общую сумму. Со временем данные меняются, и на этом основании мы можем сделать вывод, какие направления для путешествий на данный момент являются наиболее популярными», - пояснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

Например, из данных Citadele видно, что в первом квартале этого года жители Эстонии совершили больше всего платежей за границей, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть в основном в Дубае, который становится все более популярным местом отдыха эстонцев. Год назад, в первом квартале 2023 года, Объединенные Арабские Эмираты были не так популярны.

«Однако во втором квартале этого года предпочтения людей изменились, и Объединенные Арабские Эмираты значительно отстали. На первом месте были Испания, Финляндия и Италия», - сказала Хакиайнен. По ее словам, это классические для жителей Эстонии места летнего отдыха, популярность которых остается высокой из года в год.

Если не учитывать Объединенные Арабские Эмираты, самые популярные направления в Латвии и Литве схожи. Латвийские отдыхающие больше всего тратят в Германии, Испании и Италии. Литовцы же оставляют свои деньги торговцам в Германии, Польше и Франции, а также в Испании и Италии.

«На самом деле Германия важна для наших южных соседей не только с точки зрения отдыха. Многие люди отправляются туда за покупками, ведь цены на многие товары там ниже, а ассортимент шире. Ряд немецких интернет-магазинов также предлагает бесплатную доставку в страны Балтии», - пояснила Хакиайнен.