Департамент окружающей среды решил судьбу исторической ГЭС

Сегодня Департамент окружающей среды объявил, что после тщательного рассмотрения решил отказать Линнамяэ в выдаче разрешения на плотину, поскольку негативное воздействие плотины на природу невозможно компенсировать в других местах Эстонии. По заявлению департамента, выдача разрешения без достаточных компенсационных мер противоречила бы требованиям охраны ценностей Natura 2000.