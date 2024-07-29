Департамент окружающей среды решил судьбу исторической ГЭС

Сегодня Департамент окружающей среды объявил, что после тщательного рассмотрения решил отказать Линнамяэ в выдаче разрешения на плотину, поскольку негативное воздействие плотины на природу невозможно компенсировать в других местах Эстонии. По заявлению департамента, выдача разрешения без достаточных компенсационных мер противоречила бы требованиям охраны ценностей Natura 2000.
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Перевод: Валерия Ермакова
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