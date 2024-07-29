Пн, 29.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Департамент окружающей среды решил судьбу исторической ГЭС

rus.postimees.ee
Copy
Гидроэлектростанция Линнамяэ и водохранилище реки Ягала.
Гидроэлектростанция Линнамяэ и водохранилище реки Ягала. Фото: Madis Veltman

Сегодня Департамент окружающей среды объявил, что после тщательного рассмотрения решил отказать Линнамяэ в выдаче разрешения на плотину, поскольку негативное воздействие плотины на природу невозможно компенсировать в других местах Эстонии. По заявлению департамента, выдача разрешения без достаточных компенсационных мер противоречила бы требованиям охраны ценностей Natura 2000.

Перевод: Валерия Ермакова 

«Плотина Линнамяэ расположена на охраняемой территории Natura 2000, созданной для защиты и восстановления водотоков и рыбных запасов, но большая часть когда-то бурной реки сегодня затоплена водохранилищем», - объяснила заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере живой природы, Леэло Кукк.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх