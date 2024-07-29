В понедельник председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме с трибуны Рийгикогу призвал показать правительству средний палец.
Хельме выступил с резкой критикой плана коалиции ввести автомобильный налог и ее намерения поднять различные акцизы.
Хельме отметил, что после повышения налогов люди вновь смогут ездить за алкоголем в Латвию и перевести свои автомобили в реестры Литвы или Чехии.
«Покажем этому правительству средний палец», - отметил Хельме, добавив, что если правительство ненавидит народ, то и народ может в ответ ненавидеть правительство.
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