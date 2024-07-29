Хельме выступил с резкой критикой плана коалиции ввести автомобильный налог и ее намерения поднять различные акцизы.

Хельме отметил, что после повышения налогов люди вновь смогут ездить за алкоголем в Латвию и перевести свои автомобили в реестры Литвы или Чехии.

«Покажем этому правительству средний палец», - отметил Хельме, добавив, что если правительство ненавидит народ, то и народ может в ответ ненавидеть правительство.