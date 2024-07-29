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Мартин Хельме призвал показать правительству средний палец (1)

BNS
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Председатель EKRE Мартин Хельме на конгрессе партии в Йыхви.
Председатель EKRE Мартин Хельме на конгрессе партии в Йыхви. Фото: Madis Veltman

В понедельник председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме с трибуны Рийгикогу призвал показать правительству средний палец.

Хельме выступил с резкой критикой плана коалиции ввести автомобильный налог и ее намерения поднять различные акцизы.

Хельме отметил, что после повышения налогов люди вновь смогут ездить за алкоголем в Латвию и перевести свои автомобили в реестры Литвы или Чехии.

«Покажем этому правительству средний палец», - отметил Хельме, добавив, что если правительство ненавидит народ, то и народ может в ответ ненавидеть правительство.

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