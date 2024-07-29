Спасатели вытащили животное, упавшее в колодец

В 3:05 в воскресенье в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Кийге собака упала в колодец. Спасатели, в чьи обязанности входит помощь животным и птицам в бедственном положении, спустились на трехметровую глубину колодца с помощью выдвижной лестницы и вытащили собаку.

К счастью, при падении пес не пострадал и смог самостоятельно продолжить движение.

В начале февраля этого года в открытый колодец в волости Хяэдемеэсте упала собака по кличке Рэйс, которую удалось спасти хозяину.

В этом году спасатели Пярнуской команды помогли четвероногим и пернатым 35 раз, из них 18 случаев произошли на территории города Пярну.