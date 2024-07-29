Ночью в воскресенье спасатели в районе Ряама в Пярну помогли собаке, упавшей в колодец глубиной в несколько метров.
Спасатели вытащили животное, упавшее в колодец
В 3:05 в воскресенье в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Кийге собака упала в колодец. Спасатели, в чьи обязанности входит помощь животным и птицам в бедственном положении, спустились на трехметровую глубину колодца с помощью выдвижной лестницы и вытащили собаку.
К счастью, при падении пес не пострадал и смог самостоятельно продолжить движение.
В начале февраля этого года в открытый колодец в волости Хяэдемеэсте упала собака по кличке Рэйс, которую удалось спасти хозяину.
В этом году спасатели Пярнуской команды помогли четвероногим и пернатым 35 раз, из них 18 случаев произошли на территории города Пярну.
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