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Спасатели вытащили животное, упавшее в колодец

rus.postimees.ee
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Колодец в который упала собака.
Колодец в который упала собака. Фото: Lääne päästekeskus

Ночью в воскресенье спасатели в районе Ряама в Пярну помогли собаке, упавшей в колодец глубиной в несколько метров.

В 3:05 в воскресенье в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Кийге собака упала в колодец. Спасатели, в чьи обязанности входит помощь животным и птицам в бедственном положении, спустились на трехметровую глубину колодца с помощью выдвижной лестницы и вытащили собаку.

К счастью, при падении пес не пострадал и смог самостоятельно продолжить движение.

В начале февраля этого года в открытый колодец в волости Хяэдемеэсте упала собака по кличке Рэйс, которую удалось спасти хозяину.

В этом году спасатели Пярнуской команды помогли четвероногим и пернатым 35 раз, из них 18 случаев произошли на территории города Пярну.

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