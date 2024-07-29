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В аэропорту Лондона при попытке заблокировать вылет задержали экоактивистов

rus.postimees.ee
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Лондонский аэропорт Гатвик.
Лондонский аэропорт Гатвик. Фото: Gareth Fuller/AP

Семь активистов задержаны в Лондоне после попытки заблокировать работу пассажирского терминала аэропорта «Гатвик».

«Небольшое число демонстрантов были задержаны и выдворены из аэропорта», - сообщил представитель аэропорта, добавив, что все службы аэропорта работают в обычном режиме.

Экологическое движение Just Stop Oil сообщило, что в акции приняли участие семь протестующих.

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