Семь активистов задержаны в Лондоне после попытки заблокировать работу пассажирского терминала аэропорта «Гатвик».
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В аэропорту Лондона при попытке заблокировать вылет задержали экоактивистов
«Небольшое число демонстрантов были задержаны и выдворены из аэропорта», - сообщил представитель аэропорта, добавив, что все службы аэропорта работают в обычном режиме.
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