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Мужчина, угрожавший жене расправой, был задержан

rus.postimees.ee
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Кулак. Фото иллюстративное.
Кулак. Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe

В воскресенье в Пыльвамаа полиция задержала человека, который угрожал  жене.

На данный момент известно, что 36-летний подозреваемый из Пыльвамаа угрожал  жене расправой. По данным полиции, он был пьян.

Полиция задержала его как подозреваемого в совершении преступления. В результате инцидента никто не пострадал. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в рамках уголовного производства.

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