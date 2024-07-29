В воскресенье в Пыльвамаа полиция задержала человека, который угрожал жене.
Мужчина, угрожавший жене расправой, был задержан
На данный момент известно, что 36-летний подозреваемый из Пыльвамаа угрожал жене расправой. По данным полиции, он был пьян.
Полиция задержала его как подозреваемого в совершении преступления. В результате инцидента никто не пострадал. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в рамках уголовного производства.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.