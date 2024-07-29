Мужчина, угрожавший жене расправой, был задержан

На данный момент известно, что 36-летний подозреваемый из Пыльвамаа угрожал жене расправой. По данным полиции, он был пьян.

Полиция задержала его как подозреваемого в совершении преступления. В результате инцидента никто не пострадал. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в рамках уголовного производства.