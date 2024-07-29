Траурная свеча. Снимок иллюстративный.
Траурная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

Ранее полиция просила помощи в установлении местонахождения 44-летнего гражданина Финляндии Яри, который пропал в Пярну. Сегодня в ходе поисков он был найден мертвым в Пярнуском порту.

Последний раз родственник контактировал с мужчиной 28 июля в час ночи, когда тот находился на улице Супелузе в Пярну.

Причина смерти Яри устанавливается.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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