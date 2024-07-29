Ранее полиция просила помощи в установлении местонахождения 44-летнего гражданина Финляндии Яри, который пропал в Пярну. Сегодня в ходе поисков он был найден мертвым в Пярнуском порту.
Последний раз родственник контактировал с мужчиной 28 июля в час ночи, когда тот находился на улице Супелузе в Пярну.
Причина смерти Яри устанавливается.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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