Пассажирский поезд Таллинн-Тарту во второй половине дня в понедельник из-за аварии встал на станции Тамсалу. Компания Elron ищет замену для перевозки пассажиров.
Пассажирский поезд Таллинн-Тарту встал из-за аварии
Железнодорожная компания Elron сообщила, что рейс № 212 сделал вынужденную остановку в Тамсалу по техническим причинам. Поезд выехал из Таллинна в 12:03 и должен был прибыть в Тарту в 14:38.
Читатель Postimees, находившийся в поезде, сообщил около 14:00, что на место происшествия прибыли автобусы.
В понедельник днем компания Elron заявила, что пассажирские поезда Таллинн-Тарту и Тарту-Таллинн будут задержаны. Причиной задержки поезда Таллинн-Тарту стало нарушение дорожного движения, а причиной задержки поезда Тарту-Таллинн - сбой в инфраструктуре.
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