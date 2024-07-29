Пассажирский поезд Таллинн-Тарту встал из-за аварии

Железнодорожная компания Elron сообщила, что рейс № 212 сделал вынужденную остановку в Тамсалу по техническим причинам. Поезд выехал из Таллинна в 12:03 и должен был прибыть в Тарту в 14:38.

Читатель Postimees, находившийся в поезде, сообщил около 14:00, что на место происшествия прибыли автобусы.

В Тамсалу прибыли автобусы. Фото: фото читателя

В понедельник днем компания Elron заявила, что пассажирские поезда Таллинн-Тарту и Тарту-Таллинн будут задержаны. Причиной задержки поезда Таллинн-Тарту стало нарушение дорожного движения, а причиной задержки поезда Тарту-Таллинн - сбой в инфраструктуре.

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