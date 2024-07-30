Эпоха сложных вызовов

Мы подошли к эпохе многогранных проблем и вызовов: переход на эстоноязычное образование, отсутствие образования по интересам для эстоноязычной молодежи в Ида-Вирумаа, нехватка учителей в школах по интересам и общеобразовательных школах, проведение уроков по предметам в многоязычной школьной среде.

В отличие от требования перехода на эстоноязычное обучение, установленного для общеобразовательных школ, в школах по интересам такой обязанности нет. В то же время надо признать, что мы тоже в школе по интересам придумываем, как более гибко и эффективно вовлекать молодежь в языковую среду. Многие родители, в семьях которых используется другой язык, также приводят своих детей в нашу школу по интересам с целью изучения языка, надеясь на языковую практику, которую они не могут найти где-либо еще.

Учебная среда в Кивиылиской школе искусств преимущественно эстонская. Однако в предметном классе, где вместе учатся молодые люди как с родным эстонским языком, так и с другими родными языками, учителю не всегда легко добиться того, чтобы все понимали его на эстонском языке одинаково хорошо. Поэтому в нашей школе тоже есть такие ученики, которым сложно справляться с языком.