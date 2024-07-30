Для школ по интересам переход на эстонское образование не ставит таких сложных задач, как для общеобразовательных школ. Каарин Аамер, завуч Кивиылиской школы искусств, в своей публикации на портале Mihus, однако, пишет о том, что в некоторых регионах Эстонии школы по интересам до сих пор оставались едва ли не единственной возможностью для русскоязычных детей попрактиковаться в общении на эстонском языке. В этой связи и сейчас школы по интересам могут эффективно помочь иноязычной молодежи лучше справляться с переходом и расширять свое мировоззрение.
Наступил полдень, и в двери Кивиылиской школы искусств входят первые учащиеся, обучающиеся игре на музыкальных инструментах и живописи. Стало привычным, что после веселого приветствия на эстонском языке учитель при общении с некоторыми почти не говорящими по-эстонски русскими детьми переключается на их родной язык. В нашей школе по интересам всегда так было. Теперь, когда общеобразовательные школы преобразуют свою языковую среду в эстонскую, перед школами с особыми интересами также стоят новые задачи.
В Эстонии есть школы по интересам, где переход на обучение по интересам на эстонском языке будет очень трудным, а то и невозможным, поскольку и учитель, и ученик являются носителями русского языка и не знают эстонского языка. В такой ситуации переход на эстоноязычное образование будет означать закрытие дверей для школ по интересам, поскольку из-за требования к знанию государственного языка учитель школы по интересам пенсионного возраста скорее останется дома, чем начнет изучать государственный язык.
Однако молодые носители эстонского языка не смогут учиться в русскоязычной школе по интересам. Не новость, что в Ида-Вирумаа есть школы по интересам, где из-за языкового барьера не могут учиться эстоноязычные ученики! И получается, что в разных регионах Эстонии общение между говорящими на разных языках людьми происходит по-разному, потому что языковая среда различна. Возможности практиковать язык также разные: в некоторых местах эстонский язык слышен больше, чем в других.
Эпоха сложных вызовов
Мы подошли к эпохе многогранных проблем и вызовов: переход на эстоноязычное образование, отсутствие образования по интересам для эстоноязычной молодежи в Ида-Вирумаа, нехватка учителей в школах по интересам и общеобразовательных школах, проведение уроков по предметам в многоязычной школьной среде.
В отличие от требования перехода на эстоноязычное обучение, установленного для общеобразовательных школ, в школах по интересам такой обязанности нет. В то же время надо признать, что мы тоже в школе по интересам придумываем, как более гибко и эффективно вовлекать молодежь в языковую среду. Многие родители, в семьях которых используется другой язык, также приводят своих детей в нашу школу по интересам с целью изучения языка, надеясь на языковую практику, которую они не могут найти где-либо еще.
Учебная среда в Кивиылиской школе искусств преимущественно эстонская. Однако в предметном классе, где вместе учатся молодые люди как с родным эстонским языком, так и с другими родными языками, учителю не всегда легко добиться того, чтобы все понимали его на эстонском языке одинаково хорошо. Поэтому в нашей школе тоже есть такие ученики, которым сложно справляться с языком.
В художественном классе, где учителю приходится руководить как эстоноязычной, так и иноязычной молодежью, вопросы и ответы станут занимать больше времени, чем раньше, поскольку учитель раньше при необходимости выступал в классе в качестве переводчика. Теперь и ученику, и учителю приходится прилагать усилия, чтобы объясниться на эстонском языке. Но это требует времени! А в нашей школе по интересам вы больше не найдете даже учителей-эстонцев, говорящих по-русски.
Большое начинается с малого
Полуторачасовой урок рисования, который проходит в трудной для понимания некоторыми учениками языковой среде, наконец-то подошел к концу. Глиняные фигурки авторства всех учеников - как эстонцев, так и носителей других языков - со временем появятся на выставках. Да и не только! После завершенных керамических работ теперь следует вишенка на торте - презентация произведения.
Каждый ученик, слепивший фигурку, представляет свою работу на эстонском языке. В чем причина того, что так много школьников находят экран смартфона полезным при произнесении текста на эстонском языке? Слова зачитываются, при этом иногда не понимается их значение. Но большое дело начинается с малого! Не так ли?
Работа в школе по интересам дала мне ценный опыт общения с молодежью, говорящей на других языках. Многие ученики русских школ признались, что единственным возможным местом языковой практики для них является Кивиылиская школа искусств, и мы, несомненно, этому рады. Это дает нам достаточно оснований задуматься о том, как наша школа по интересам может еще более эффективно помочь ученику в освоении эстонского языка.
И, возможно, вокруг нас существуют другие среды изучения языка, которые кажутся незаметными, но эффективными. Можем ли мы - и каким образом - улучшить сотрудничество, чтобы помочь иноязычной молодежи выучить эстонский язык и тем самым расширить свое мировоззрение, чувствовать себя хорошо в одном культурном пространстве с эстонской молодежью?
Можем ли мы вовлечь молодых людей, у которых другой родной язык, в большее количество дискуссий, чтобы выяснить, чего они ожидают от эффективного изучения языка? Важно, чтобы молодой человек мог думать самостоятельно, предлагать решения и высказывать свое мнение.
Есть ли возможности для сотрудничества с другими молодежными организациями? В разных регионах Эстонии есть свои места, где молодые люди проводят время после школы или занимаются хобби. Эти места различаются от региона к региону - это школы по интересам, молодежные центры, танцевальные кружки, спортивные секции, игровые площадки, а также общеобразовательные перемены, школьные коридоры (с увлекательными текстами - комиксами и юмористическими рассказами, и т. д.), интеграция в цифровую среду.
Каждый из нас может внести свой вклад в изучение языка некоренной молодежью - будь то вовлечение ее в дискуссии, предложение решений или просто поддержка молодых людей в процессе обучения.