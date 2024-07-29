Видео Неизвестные уничтожили сотовую вышку компании Elisa

В ночь с субботы на воскресенье в финской общине община Янаккала в провинции Канта-Хяме в 100 километрах на север от Хельсинки была обрушена вышка сотовой связи компании Elisa. Об этом 29 июля сообщает издание Helsingin Sanomat.

«Опорные конструкции были повреждены так, что вышка упала», - цитирует издание руководителя следствия, комиссара Марко Мякинена.

Полиция расследует атаку, как причинение ущерба в тяжкой форме, уточнили в полиции.

По словам руководителя службы безопасности Elisa Яакко Валлениуса, высота вышки составляет более 70 метров, и она была расположена в лесу. Растяжки вышки, то есть тросы, которые крепят ее к земле, были перерезаны.

«Бывало, что вышки падали из-за повреждения растяжек, но я не помню, когда в последний раз в Финляндии был именно такой случай», - отметил представитель Elisa, уточнив, что у компании нет информации о том, кто стоит за диверсией.

Сбои в работе мобильной сети, которые коснулись и телефонных звонков, и текстовых сообщений и мобильного интернета, были зафиксированы в два часа ночи в воскресенье.

В сообщении Elisa говорится, что доступность сотовой связи ухудшилась, а местами может отсутствовать полностью. Неисправность устраняется.

В начале 2024 года глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия постоянно проводит кибератаки на сетях передачи данных в стране.

«Мы ежедневно сталкиваемся с кибератаками из России на наши сети передачи данных», - заявляла Валтонен в интервью общенациональной австрийской ежедневной газете Die Presse.

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Rus.Postimees неоднократно рассказывал о помехах в навигации авиации на Балтике после того, как Россия установила военные компоненты на свои вышки сотовой связи в приграничных с ЕС регионах РФ. До этого ударные беспилотники успешно атаковали российские порты на Балтийском море.

На этом фоне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался об уничтожении очередных ударных беспилотников в небе над этим регионом РФ, с которым граничат и Эстония, и Финляндия.

«Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и четкую работу средств ПВО», - отметил российский чиновник.