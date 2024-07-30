ОТ ПОЛИТОЛОГА Выборы в США: президентская кампания на фоне сильного раскола в обществе

Следующее ложное заявление касается обвинений Трампа в сторону бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Он утверждает, что она отказалась от помощи Национальной гвардии перед нападением, когда на самом деле она сама напрямую обратилась за помощью к Национальной гвардии, но полицейское управление Капитолия приняло решение не вызывать Национальную гвардию в превентивном порядке.

Также Трамп солгал о налоговой политике Байдена, подразумевая, что Байден планирует повысить налоги для всех американцев, но политический план Байдена включает повышение налогов только для тех, кто зарабатывает более 400 000 долларов в год.

Более того, Трамп в том числе солгал об изменении климата, заявив, что состояние окружающей среды было лучшим за все время его президентства, несмотря на то что он отменил ограничения, введенные Законом о чистой воде, смягчил правила для компаний, работающих на ископаемом топливе, и вышел из Парижского соглашения по климату. Трамп также исказил политику демократов в области абортов, заявив, что они разрешают аборты даже после рождения ребенка, но это не правда, ведь детоубийство считается преступлением в каждом штате.