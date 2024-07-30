Весь мир наблюдает за разворачивающейся предвыборной гонкой двух кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки (США). Выборы пройдут уже в ноябре 2024 года. Кандидат Магистратуры гуманитарных наук в Стэнфордском университете Анна Клэр Харвей поможет нам разобраться в недавних событиях американской внутренней политики, приведших к выходу Джо Байдена из предвыборной гонки.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Выборы в США: президентская кампания на фоне сильного раскола в обществе
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Президентские выборы в США 2024 года заставили переживать многих американцев, даже тех, кто не был заинтересован в противостоянии Джо Байдена и Дональда Трампа. Поляризация стала ключевой внутриполитической проблемой в США, поскольку демократы и республиканцы все чаще не могут найти общий язык. Это отражается не только на их сотрудничестве в Конгрессе, но и на расколе в обществе.
Одновременно с этим, США сталкиваются с рядом вызовов на международной политической арене, которые стали предметом разногласий среди избирателей. К ним относятся поставки оружия Украине и Израилю, а также растущее глобальное влияние Китая. Дополнительным стрессовым фактором является наследие выборов 2020 года, которые привели нынешнего президента Джо Байдена в Белый дом: бывший президент США Дональд Трамп продолжает отрицать результаты тех выборов.
Как вы помните, вскоре после выборов 2020 года в Вашингтоне произошло нападение на здание Капитолия, во время которого толпа сторонников Трампа ворвалась в здание. В этом контексте неудивительно, что американцы обеспокоены в преддверии ноябрьских выборов.
Неоднозначные политические дебаты
Чтобы помочь гражданам решить, за кого им проголосовать, в каждом избирательном цикле основные кандидаты в президенты участвуют в серии дебатов. В ходе этих дебатов кандидаты обсуждают свои позиции по ряду актуальных вопросов, включая экономические темы и внешнюю политику США, а также предлагают разные политические меры.
В этом году 27 июня состоялись первые из двух запланированных дебатов между Трампом и Байденом. Дебаты были организованы новостным каналом CNN. Во время дебатов ведущие спрашивали каждого кандидата о ряде важных тем: американской экономике, праве на аборты, иммиграции и границе с Мексикой, ветеранах, внешней политике (с акцентом на Украину и Ближний Восток), систематическом расизме, климатическом кризисе и злоупотреблении наркотиками.
В дополнение к этим вопросам, связанным с политикой, модераторы давили на Трампа по поводу событий 6 января 2021 года (день атаки Капитолия сторонниками Трампа). Они также попросили обоих кандидатов ответить на опасения избирателей по поводу их возраста: президенту Байдену на данный момент 81 год, а Трамп всего на три года младше - ему 78 лет.
Как молодой американке, мне было трудно не испытывать беспокойство о будущем моей страны, наблюдая за этими дебатами. Байден спотыкался и говорил невнятно, и часто казалось, что он теряет ход мыслей. Трамп говорил полными предложениями, но уклонялся от заданных ему вопросов.
Он предпочитал использовать время, отведенное на ответ, для личных нападок на Байдена, а иногда он возвращался к уже обсужденным темам. Байден, в свою очередь, поддался на личные нападки и несколько раз прибегал к обзывательствам. Дебаты больше походили на ссору двух детей, а не на обсуждение политики двумя президентами.
Главные проблемы формата прошедших дебатов
Возможно, именно выбранный формат данных дебатов привел к такому катастрофическому и хаотичному исходу. Изначально дебаты призваны подчеркнуть политические различия между кандидатами, когда они описывают свои планы на следующие четыре года. Но открытый характер задаваемых вопросов и возможность для кандидатов направлять каждый вопрос в разные стороны не привели к желаемому результату.
CNN также решила избегать вопросов с подвохом - любых сложных вопросов, которые могли бы заставить кандидатов согласиться с ложными или неубедительными заявлениями. Примером такого вопроса могла бы послужить ситуация, где Трампа, заявляющего о том, что экономика при его администрации была самой сильной в истории, попросили бы прокомментировать недавнее письмо, подписанное 16 экономистами, удостоенными Нобелевской премии, которые считают, что второе президентство Трампа сильно дестабилизирует экономику США.
Еще одним структурным недостатком данного формата дебатов стала неспособность модераторов сосредоточиться на политике будущего, ведь вместо этого они задавали вопросы про последствия политики прошлого. Возможно, именно это позволило каждому кандидату потратить большую часть времени своего выступления на то, чтобы перечислить недостатки своего оппонента на посту президента, вместо того чтобы четко сформулировать свой собственный план на будущее.
Незамеченные ложные утверждения
Помимо плохой организации дебатов, оба кандидата во время своих выступлений сделали ложные заявления. Трамп ложно представил события 6 января как небольшую группу людей, которых полиция впустила в здание Капитолия, в то время как в реальности это было крупнейшее и опаснейшее нападение на центр власти США за последние 200 лет. Более 1400 человек были обвинены в федеральных преступлениях в связи с этим бунтом.
Следующее ложное заявление касается обвинений Трампа в сторону бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Он утверждает, что она отказалась от помощи Национальной гвардии перед нападением, когда на самом деле она сама напрямую обратилась за помощью к Национальной гвардии, но полицейское управление Капитолия приняло решение не вызывать Национальную гвардию в превентивном порядке.
Также Трамп солгал о налоговой политике Байдена, подразумевая, что Байден планирует повысить налоги для всех американцев, но политический план Байдена включает повышение налогов только для тех, кто зарабатывает более 400 000 долларов в год.
Более того, Трамп в том числе солгал об изменении климата, заявив, что состояние окружающей среды было лучшим за все время его президентства, несмотря на то что он отменил ограничения, введенные Законом о чистой воде, смягчил правила для компаний, работающих на ископаемом топливе, и вышел из Парижского соглашения по климату. Трамп также исказил политику демократов в области абортов, заявив, что они разрешают аборты даже после рождения ребенка, но это не правда, ведь детоубийство считается преступлением в каждом штате.
Байден же, со своей стороны, исказил стоимость инсулина, заявив, что она была ограничена 15 долларами, в то время как на самом деле она составляет 35 долларов. Он также преувеличил реакцию Трампа на COVID-19, заявив, что Трамп проинструктировал американцев колоть отбеливатель в руки в качестве лекарства. На самом деле Трамп спросил, можно ли вводить дезинфицирующее средство в легкие.
Байден также отметил, что он первый президент в XXI веке, у которого войска не гибнут в ходе конфликтов, но с января 2021 года в боевых действиях погибло шестнадцать американских военнослужащих.
Выход Байдена из предвыборной гонки
Учитывая слабые результаты Байдена в дебатах и явные признаки старения, неудивительно, что демократы и граждане, придерживающиеся левых взглядов, начали призывать Байдена выйти из предвыборной гонки. В течение нескольких недель он продолжал настаивать на том, что не уйдет в отставку и что он в хорошей форме, чтобы оставаться президентом. Тем не менее, опасения по поводу его возраста, слухи о его психическом и физическом здоровье, а также недавний приступ COVID вынудили его отступить.
Сначала он опубликовал заявление о том, что выходит из предвыборной кампании, а затем заявил, что поддерживает своего вице-президента Камалу Харрис. Эта новость вызвала у американцев смешанные эмоции. Многие рады видеть относительно молодую женщину в качестве главного претендента на выдвижение от Демократической партии, но в то же время, люди оценивают ее потенциал победы над Трампом и беспокоятся о ее политике.
В целом, события последнего месяца в политике США были совершенно беспрецедентными, но в стране возродилась надежда на будущее демократии.
Анна Клэр Харвей - Кандидат гуманитарных наук в Центре российских, восточноевропейских и евразийских исследований Стэнфордского университета. Этим летом она проходит стажировку в Институте политических исследований имени Йохана Шютте при Тартуском университете.