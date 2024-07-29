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Одно из госучреждений Эстонии занимается предсказанием будущего за деньги

Лийна Лакс
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Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов.
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов. Фото: Eero Vabamägi

В Эстонии бесчисленное множество учреждений, некоммерческих организаций и других объединений действуют, используя деньги налогоплательщиков. Что же на самом деле обеспечивается за счет этих денег? Глава Центра мониторинга развития Теа Данилов рассказывает, какая польза от них для народа.

Перевод: Александр Шкут

Центр мониторинга развития (Areguseire Keskus) был создан в 2017 году для проведения исследований и консультирования Рийгикогу по связанным с будущим вопросам. Сколько денег на это тратит государство? В самом Центре мониторинга развития говорят, что в разные года по-разному. «С 2017 года бюджет Центра мониторинга развития составляет от 600 000 до 800 000 евро в год», – сообщила руководитель центра Теа Данилов. У них есть шесть сотрудников, и сейчас они не нуждаются в большем количестве.

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