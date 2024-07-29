В Эстонии бесчисленное множество учреждений, некоммерческих организаций и других объединений действуют, используя деньги налогоплательщиков. Что же на самом деле обеспечивается за счет этих денег? Глава Центра мониторинга развития Теа Данилов рассказывает, какая польза от них для народа.
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Одно из госучреждений Эстонии занимается предсказанием будущего за деньги
Перевод: Александр Шкут
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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