Одно из госучреждений Эстонии занимается предсказанием будущего за деньги

Центр мониторинга развития (Areguseire Keskus) был создан в 2017 году для проведения исследований и консультирования Рийгикогу по связанным с будущим вопросам. Сколько денег на это тратит государство? В самом Центре мониторинга развития говорят, что в разные года по-разному. «С 2017 года бюджет Центра мониторинга развития составляет от 600 000 до 800 000 евро в год», – сообщила руководитель центра Теа Данилов. У них есть шесть сотрудников, и сейчас они не нуждаются в большем количестве.