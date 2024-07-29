В Южной Эстонии за ночь выпало больше месячной нормы осадков

По данным Агентства окружающей среды, с 16 часов в воскресенье до 9 часов в понедельник больше всего дождей прошло в Южной и Центральной Эстонии. По многим регионам за этот период выпало более половины суточной нормы, а местами больше суточной нормы осадков. Осадки не зафиксировала только береговая станция Ристна, где прошло немного дождя, но недостаточно для измерения количества осадков.

Меньше всего осадков зафиксировано на гидрометрической станции Клоостриметса (три миллиметра), а больше всего - на гидрометрической станции Каансоо (90 миллиметров). Больше суточной нормы осадков зафиксировано на гидрометрической станции Тыллисте (83 мм, то есть 115 процентов суточной нормы) и Валгаской метеорологической станции (69 мм, то есть 102 процента суточной нормы).

Ветер начал подниматься поздно вечером в воскресенье, где максимальная сила порывов ветра достигала 15 м/с, а сила ветра в среднем превышала 10 м/с. Порывы ветра были сильнее всего на островах и побережье. Максимальная зафиксированная сила ветра составила 21,8 м/с между восьмью и девяти часами в понедельник на береговой станции Хяэдемеэсте. Максимальная сила ветра достигала почти 20 м/с в это же время на береговой станции Вилсанди, где зафиксировали ветер 19,6 м/с.

По данным грозовых детекторов, с воскресенья по понедельник в Эстонии зафиксировали 140 молний типа облако-земля.