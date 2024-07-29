В Южной Эстонии за минувшую ночь по многим регионам выпало больше месячной нормы осадков, а в реках повысился уровень воды.
В Южной Эстонии за ночь выпало больше месячной нормы осадков
По данным Агентства окружающей среды, с 16 часов в воскресенье до 9 часов в понедельник больше всего дождей прошло в Южной и Центральной Эстонии. По многим регионам за этот период выпало более половины суточной нормы, а местами больше суточной нормы осадков. Осадки не зафиксировала только береговая станция Ристна, где прошло немного дождя, но недостаточно для измерения количества осадков.
Меньше всего осадков зафиксировано на гидрометрической станции Клоостриметса (три миллиметра), а больше всего - на гидрометрической станции Каансоо (90 миллиметров). Больше суточной нормы осадков зафиксировано на гидрометрической станции Тыллисте (83 мм, то есть 115 процентов суточной нормы) и Валгаской метеорологической станции (69 мм, то есть 102 процента суточной нормы).
Ветер начал подниматься поздно вечером в воскресенье, где максимальная сила порывов ветра достигала 15 м/с, а сила ветра в среднем превышала 10 м/с. Порывы ветра были сильнее всего на островах и побережье. Максимальная зафиксированная сила ветра составила 21,8 м/с между восьмью и девяти часами в понедельник на береговой станции Хяэдемеэсте. Максимальная сила ветра достигала почти 20 м/с в это же время на береговой станции Вилсанди, где зафиксировали ветер 19,6 м/с.
По данным грозовых детекторов, с воскресенья по понедельник в Эстонии зафиксировали 140 молний типа облако-земля.
За последние 24 часа поднялся уровень воды в реках. Больше всего воды добавилось преимущественно в южноэстонских реках. Сильнее всего за последние 24 часа вырос уровень воды в реке Ыхне (на 59 см). Уровень воды в реке Выханду поднялся на 32 см, в Вяйке-Эмайыги на 23 см, в реке Пиуза на 24 см, в реке Элва на 22 см, в Эмайыги на 15 см. В Центральной Эстонии уровень воды в реке Сааръйги поднялся на 28 см, а в реке Пранди на 19 см. Уровень воды продолжает подниматься из-за уже выпавших и новых осадков, преимущественно в реках Южной Эстонии.
Уровень воды не является рекордным, поскольку рекорд был поставлен во время летнего паводка. В то же время, на станции Тырва на данный момент зафиксирован самый высокий за последние восемь лет летний уровень воды и он продолжает подниматься. Уровень воды на Каансоо был еще выше во время летних паводков в 2020 и 2022 году.
В воскресенье на странице радара Агентства окружающей среду было зафиксировано 190 000 просмотров. В последний раз столь же оживленный интерес зафиксировали примерно год назад, 7 августа, когда шторм на юго-западе страны принес сильные ливни с градом и грозой. В Сырве был зафиксирован новый рекорд - диаметр градины составил восемь миллиметров.
В ближайшее время по Эстонии также пройдут дождевые облака и ожидаются кратковременные дожди. Количество осадков будет заметно ниже и составит 2-3 мм. Временами в ближайшие дни также возможны грозы, непосредственно во время грозы осадки будут интенсивными и их количество будет выше.