Сегодня около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что трое шестилетних мальчиков покинули территорию детского сада «Синиллиле» в районе Хааберсти.
В Таллинне из детского сада сбежали трое детей
«Персонал детского сада сразу же начал искать детей и уведомил Центр тревоги и родителей. Полицейские патрули также незамедлительно приступили к их поискам», - сообщает веб-констебль Яна Фролова.
Час спустя, в 14:15, внимательный таксист заметил детей возле заправки Circle K в Рокка-аль-Маре и сообщил об этом в Центр тревоги. Полицейский патруль доставил детей обратно в детский сад, с ними все в порядке.
Полиция благодарит таксиста, который заметил детей и сообщил об этом по номеру 112.
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