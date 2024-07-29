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В Таллинне трое детей сбежали из детского сада

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Сегодня около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что трое шестилетних мальчиков покинули территорию детского сада «Синиллиле» в районе Хааберсти.

«Персонал детского сада сразу же начал искать детей, уведомил об этом Центр тревоги и родителей. Полицейские патрули также незамедлительно приступили к их поискам», - сообщает веб-констебль Яна Фролова.

Час спустя, в 14:15, внимательный таксист заметил детей возле заправки Circle K в Рокка-аль-Маре и сообщил об этом в Центр тревоги. Полицейский патруль доставил детей обратно в детский сад, с ними все в порядке.

Полиция благодарит внимательного таксиста, который заметил детей и сообщил об этом по номеру 112.

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