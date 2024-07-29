В Таллинне трое детей сбежали из детского сада

«Персонал детского сада сразу же начал искать детей, уведомил об этом Центр тревоги и родителей. Полицейские патрули также незамедлительно приступили к их поискам», - сообщает веб-констебль Яна Фролова.

Час спустя, в 14:15, внимательный таксист заметил детей возле заправки Circle K в Рокка-аль-Маре и сообщил об этом в Центр тревоги. Полицейский патруль доставил детей обратно в детский сад, с ними все в порядке.

Полиция благодарит внимательного таксиста, который заметил детей и сообщил об этом по номеру 112.