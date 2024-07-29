AS Tallinna Linnatransport (TLT) завершил переговоры с сотрудниками, которых затронет запланированное на 1 ноября 2024 года изменение троллейбусного движения. Согласно этому изменению, автобусное движение временно заменит троллейбусное в столице до прибытия новых троллейбусов. Из более чем ста водителей троллейбусов TLT 71 человек выразили желание продолжить работу в компании.

Сотрудники могли выбрать, хотят ли они продолжить работу в компании в качестве водителей автобусов или на других вакантных должностях, пройти бесплатное переобучение или уволиться. 71 человек пожелал остаться в TLT и будет работать водителями автобусов, водителями трамваев и водителями социального транспорта.

Увольнение выбрали 40 водителей троллейбусов. Средний возраст работников, выбравших увольнение, составляет 63 года, средний стаж работы - 29 лет, максимальный стаж - 47 лет.

«Мы искренне рады, что большая часть из более чем ста сотрудников пожелала продолжить работу в TLT, и мы смогли предложить им подходящие альтернативы», - сказал член правления TLT Кайдо Падар.

По словам Падара, результаты показывают, что в компании работают профессионалы своего дела и преданные фанаты отрасли. «Без водителей транспортных средств мы не смогли бы предоставлять услуги. Эта работа заслуживает большего признания и уважения в обществе, так как она крайне ответственная, а мастерство выполнения этой работы приходит с годами, - сказал Падар, добавив, что для компании это честь видеть, что сотрудники выполняют свою работу с энтузиазмом, открыты к нововведениям и хотят внести свой вклад в достижение общих целей. - Я уверен, что с этими нововведениями мы движемся в правильном направлении и как организация», - сказал Падар.

Заместитель мэра Кристиан Ярван подтвердил, что Таллинн продолжает прилагать усилия для предоставления жителям города наилучших транспортных услуг и делает все возможное, чтобы люди могли передвигаться по столице как можно быстрее и удобнее. «Таллинн гордится сотрудниками TLT, которые ежедневно обеспечивают горожанам бесперебойное и безопасное обслуживание общественным транспортом. Приятно, что инфраструктура троллейбусов наконец-то будет приведена в порядок. Мы уверены, что это нововведение значительно улучшит качество жизни в Таллине и эффективность транспортной сети», - сказал Ярван.