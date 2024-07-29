Владимир Нийнимяки наконец может порадоваться тому, что он стал первым человеком в Эстонии, кто проехал на электромобиле из Таллинна в Касабланку. Правда, конечный пункт путешествия предложил нелегкие испытания в виде не самых приятных видов и не самых гуманных зрелищ, однако даже неспособность понять открывшуюся перед путешественником страну не помешала ему полюбить ее.
ВЫЗОВ ⟩ Конец маршрута: Зазеркалье с осликами и повсеместной грязью. Часть восьмая
Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подвергает себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле. В общей сложности это 13 000 километров пути, в ходе которого всякое может случиться. О своих впечатлениях и испытаниях он пишет в Postimees, используя каждую свободную минуту.
Наше путешествие подходит к концу и одновременно переходит в самую сложную фазу. Передо мной - утопающий в облаках Гибралтар, и корабль везет меня на юг. Мне кажется, что Skoda, мой надежный друг, который довез меня сюда из Эстонии, собрался с силами и волнуется не меньше моего. Что нас ждет там - неизвестно.
Страховой трос был натянут до предела, пришло время отсоединить его. В ту же минуту корабль погрузился в густой туман, и из ориентиров остается лишь след на воде. Тревожный гудок, и черный дым повалил из труб - теперь мы идем на полном ходу по направлению к Марокко.
Набор проблем
Уже на границе мы столкнулись с проблемами. Машина сопровождения - с отсутствием техпаспорта для трейлера. Skoda - с тем, что техпаспорт был нового образца. Тут же конфисковали дрон - полный запрет на них в Марокко, так что если едете в эту страну, оставьте своего летающего друга дома.
Проблему с техпаспортом решили в течение часа, было много стука пальцами по клавиатуре компьютера, собрание из четырех людей, говорящих на арабском, и вердикт - машина легальна. Даже официальное письмо от Sko Motors не пригодилось, а там говорилось, что я получил разрешение от компании путешествовать на автомобиле внутри стран ЕС и за их пределами в определенный период.
А вот за дрон беспокоился - мне в качестве спасительной ниточки была выдана бумага, где на арабском было что-то написано, указана модель дрона (без серийного номера), где не было моего имени, и с этим «документом» я отправился дальше вглубь страны.
Все это время я думал, что я космический путешественник. Я пришелец. С чужой планеты, где люди живут и жалуются на несуществующие здесь проблемы. Я увидел бедность, которая меня напугала.
Гольф-клубы бок о бок с нищетой
Марокко - это страна контрастов. Вот я заряжаю свой абсолютно новый электромобиль за 50 000 евро рядом с «Бургер Кингом», попивая милкшейк, наслаждаюсь кондиционером и отличным уровнем сервиса, где говорят на английском и французском языках. На улице - потрясающая красота, отличные дороги, ничто не раздражает взгляд. Рядом со мной - королевский гольф-клуб, чуть дальше - королевская резиденция.
Военные с автоматами создают ощущение полной безопасности. При въезде на закрытую территорию отеля, выглядящего как хорошее современное жилье в Эстонии, стоит охранник и обращается ко мне «сэр», спрашивает, как дела, проверяет зеркалом днище моей машины и передает охране дальше - я еду на зарядку, которая в итоге окажется нерабочей.
Через пятнадцать минут я еду по разбитой дороге, где местные ездят на ослах, дети работают в полях, куриц разделывают на улице, а за их внутренности дерутся дикие коты и собаки. Дети подбегают к тебе, кричат «бон-бон?», желая получить конфету. Каждый человек смотрит на тебя, как на пришельца, а большинство водителей осликов и лошадей не сразу слышат электромобиль, купить который они смогут за 250-300 своих зарплат, приближающийся сзади.
Запах мочи и испражнений перемешивается с теми самыми внутренностями, а я стою и курю, и меня рвет на части. Из окон движущейся машины я фотографирую эти картины, чтобы оставить их в памяти. Но это уже отпечаталось на внутренней части черепа. И мой путь проходит по одной из самых развитых стран Африки.
Страна из бабушкиной сказки
Чем дальше происходит продвижение по территории африканского континента, тем больше происходит ощущение, что Марокко - это некое Зазеркалье, страна из сказки, которую читала бабушка в детстве.
Ослики и лошади в качестве транспорта на совершенно современном шоссе. Водители, для которых правила дорожного движения - это свод рекомендаций, а не законов. Современно одетые люди вперемешку с женщинами в хиджабах и мужчинами в национальных костюмах. Новые высотки, у подножья которых местные продают бумажные салфетки и сигареты поштучно. И призывы к молитве пять раз в день. А еще грязь, повсеместно, кроме главных улиц, где ежеминутно происходит уборка.
Я не понимаю эту страну, но одновременно полюбил ее. Вечером, когда солнце стремится уйти за горизонт в воды Атлантики, а ты стоишь на крыше риада с видом на весь город, то приходит ощущение спокойствия. В соседнем доме группа молодых людей устроили вечеринку на крыше и танцуют, играя на барабанах и духовых инструментах.
Финиш проекта
Мы добрались до финиша. Впереди - заправка, где стоит последняя рабочая зарядная станция в Марокко, южнее их больше нет. Странное чувство - я проехал 7007 километров, чтобы оказаться тут. Жара, запах бензина и мочи (он преследует почти везде). Моя Skoda стоит, вся в пыли и грязи, но крепко выстоявшая это приключение.
Автомобиль, который, как мне казалось, должен был преподнести сюрприз, сломаться, не доехать так далеко, стоит посреди полупустыни Марокко и вот-вот будет готов ехать дальше. Усмехаюсь про себя - у ребят из Sko Motors веры в этот проект изначально было куда больше, чем у меня. И вот он закончен.
Велосипедисты уже радуются окончанию своего маршрута - так вышло, что наши точки финиша различаются. Попробовав несколько раз проехать на велосипеде в разных условиях, я понимаю, что это действительно не самая тривиальная задача - проехать 3000 км, не будучи профессионалами.
Меня ждет путь домой. Я пока еще не знаю, что моему запланированному пути домой через Нормандию, Бельгию, Нидерланды и дальше через Германию не суждено сбыться. Я радуюсь тому, что стал первым человеком в Эстонии, кто проехал на электромобиле из Таллинна в Касабланку. Счастлив, что попробовал вещи, которые казались мне абсолютно невыполнимыми и далекими еще полгода назад - добрался до финиша одного из этапов «Тур де Франс» и попробовал взобраться на Pico Veleta, самую высокую точку в Европе, куда можно добраться по асфальту.
Я еще не знаю «в моменте», что мне предстоит еще одно большое испытание - меньше чем за 48 часов добраться из Касабланки до Любляны, все на той же Skoda, и попытаться поставить рекорд по самому большому суточному пробегу на электромобиле, для того, чтобы посадить на самолет человека, которому срочно нужно в Эстонию. Приключение, достойное сюжета в Top Gear, пожалуй. Но об этом я расскажу в последней части этого рассказа.