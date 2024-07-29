ВЫЗОВ Конец маршрута: Зазеркалье с осликами и повсеместной грязью. Часть восьмая

Мы добрались до финиша. Впереди - заправка, где стоит последняя рабочая зарядная станция в Марокко, южнее их больше нет. Странное чувство - я проехал 7007 километров, чтобы оказаться тут. Жара, запах бензина и мочи (он преследует почти везде). Моя Skoda стоит, вся в пыли и грязи, но крепко выстоявшая это приключение.

Автомобиль, который, как мне казалось, должен был преподнести сюрприз, сломаться, не доехать так далеко, стоит посреди полупустыни Марокко и вот-вот будет готов ехать дальше. Усмехаюсь про себя - у ребят из Sko Motors веры в этот проект изначально было куда больше, чем у меня. И вот он закончен.

Skoda показала себя молодцом. Фото: Владимир Нийнимяки

Велосипедисты уже радуются окончанию своего маршрута - так вышло, что наши точки финиша различаются. Попробовав несколько раз проехать на велосипеде в разных условиях, я понимаю, что это действительно не самая тривиальная задача - проехать 3000 км, не будучи профессионалами.

Меня ждет путь домой. Я пока еще не знаю, что моему запланированному пути домой через Нормандию, Бельгию, Нидерланды и дальше через Германию не суждено сбыться. Я радуюсь тому, что стал первым человеком в Эстонии, кто проехал на электромобиле из Таллинна в Касабланку. Счастлив, что попробовал вещи, которые казались мне абсолютно невыполнимыми и далекими еще полгода назад - добрался до финиша одного из этапов «Тур де Франс» и попробовал взобраться на Pico Veleta, самую высокую точку в Европе, куда можно добраться по асфальту.

Я еще не знаю «в моменте», что мне предстоит еще одно большое испытание - меньше чем за 48 часов добраться из Касабланки до Любляны, все на той же Skoda, и попытаться поставить рекорд по самому большому суточному пробегу на электромобиле, для того, чтобы посадить на самолет человека, которому срочно нужно в Эстонию. Приключение, достойное сюжета в Top Gear, пожалуй. Но об этом я расскажу в последней части этого рассказа.